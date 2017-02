"Globale Dickmacher": "planet e." über Armut und Übergewicht / ZDF-Umweltreihe mit Beispielen aus Brasilien und Kenia (FOTO)

Mainz (ots) -Die Menschheit wird immer dicker. Fast ein Zehntel derWeltbevölkerung gilt heute als übergewichtig. Der Hauptgrund:Industriell gefertigte Lebensmittel erobern die Welt. DieZDF-Umweltreihe "planet e." beleuchtet am Sonntag, 19. Februar 2017,16.30 Uhr, die "globalen Dickmacher - Wie die Lebensmittelindustriedie Armen verführt". Am Beispiel von Brasilien und Kenia wirft"planet e." einen Blick auf die Ernährungssituation vonMillionenMenschen in Schwellen- und Entwicklungsländern.Für die multinationalen Lebensmittelkonzerne sind diese Länder vorallem Wachstumsmärkte, in denen das Geschäft mit industriellgefertigten Lebensmitteln boomt: Kekse, Cola und Fertigprodukte mitviel Zucker, Salz oder Geschmacksverstärkern ersetzen vielerortstraditionelles Essen. Davor warnt Professor Carlos Monteiro ausBrasilien, Berater der Weltgesundheitsorganisation undErnährungswissenschaftler, der zu den Zusammenhängen zwischen Armutund Übergewicht forscht: Gesellschaften, die früher anMangelernährung und Untergewicht litten, bekommen nun Probleme mitZivilisationskrankheiten. Bei einer Bevölkerung von 200 Millionenhaben in Brasilien rund 40 Millionen Menschen Übergewicht und 14Millionen leiden an ernährungsbedingtem Diabetes.Auch Kenia, die stärkste Volkswirtschaft Ostafrikas, haben dieLebensmittelmultis als lukrativen Markt ausgemacht.Ernährungswissenschaftler Clifford Gikunda beobachtet, wie Konzerneihre Produkte immer mehr in günstigen Kleinstpackungen verkaufen,damit sie auch die Ärmsten als Kunden für sich gewinnen können. VieleKenianer halten Nahrungsmittel, die aus dem Westen kommen, fürgesünder als ihr traditionelles Essen, ersetzen Maisbrei und Gemüsedurch Nudeln oder Toastbrot.Pressemappe: http://bit.ly/2kPeq81http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell