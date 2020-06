Globale COVID-19-Kampagne: Sicherer Neustart mit TÜV Rheinland / Egal ob Neustart oder weitere Optimierung: TÜV Rheinland hilft mit zahlreichen Dienstleistungen bei der Überwindung der Pandemie

Köln (ots) - Derzeit werden mit Hochdruck weltweilt Milliarden von unterschiedlichen Gesichtsmasken produziert - leider bisweilen von unterschiedlich guter Qualität und Sicherheit. Immer mehr Betriebe und Einrichtungen öffnen wieder oder kehren zurück in den Präsenzbetrieb. Doch ist der Betrieb sicher? Werden alle gesetzlichen Vorgaben im Gesundheitsschutz für Kundschaft und Mitarbeiter umgesetzt? Nur zwei Beispiele von vielen Herausforderungen, denen sich tagtäglich die Zivilgesellschaften rund um den Globus gegenübersehen und sich mit aller Kraft entgegenstemmen. "Uns erreichen im Minutentakt Anfragen von großen Wirtschaftsbetrieben, global operierenden Handelshäusern, Vertretern von Behörden und Politik aber auch von kleinen Mittelständlern und Privatpersonen", erklärt Dipl.-Ing. Ralf Scheller, Mitglied des Vorstands der TÜV Rheinland AG und verantwortlich für die operativen Einheiten des Konzerns weltweit. "Sind die gekauften Schutzmaterialien auch tatsächlich sicher? Wie implementiere ich die Hygieneregeln und Abstandsgebote in meine Arbeitsprozesse und wohin geht die Reise mit meiner Firma, wenn die Pandemie eines Tages überwunden ist? Zurück zu einer neuen Normalität? Für diese und viele weiteren Fragen bieten wir bei TÜV Rheinland nachhaltige Lösungen an oder erarbeiten sie partnerschaftlich mit unseren Kunden."Audits durch erfahrene Teams, Tests in anerkannten LaborenUm noch effizienter, schneller und individueller COVID-19-Dienstleistungen anbieten zu können, hat TÜV Rheinland jetzt eine globale Kampagne gestartet. "Wir haben die wichtigsten Dienstleistungen und Services zur Überwindung der Corona-Pandemie übersichtlich im Netz zusammengefasst. Von Arbeitsschutz-Audits vor Ort über spezielle Tests von Schutzmaterialien in unserem globalen Labornetzwerk bis hin zu webbasierten Ausbildungs- und Schulungsangeboten", so Ralf Scheller. Die Expertenteams von TÜV Rheinland unterstützen aber nicht nur mit detaillierten Analysen und Lösungsoptionen, sondern packen auch gleich selbst mit an. "Unsere Arbeitsmediziner helfen insbesondere kleinen Betrieben bei der Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst dafür über keine Ressourcen verfügen. Und unsere Experten von persönlicher Schutzausrüstung werden immer häufiger zu regelrechten Feuerwehr-Einsätzen vor Ort in den Herstellungsländern gerufen. Sie testen dann nicht nur die Produkte, sondern überprüfen technische Dokumentationen oder überwachen den Transport der Waren vom Hersteller bis zum Kunden."Überprüfungen auf Basis anerkannter RegelwerkeProdukttests, Audits, Analysen und Interviews werden von TÜV Rheinland auf Basis nationaler und internationaler Normen und Gesetze sowie eigener oder Kunden spezifischer Prüfgrundlagen durchgeführt. Die so neutral und unabhängig generierten Ergebnisse und Lösungen fließen in umfassende Dokumentationen. Auf deren Basis können beispielsweise Betriebe neu gestartet oder weiter optimiert werden und sichere und qualitative Produkte für Endkonsumenten oder die medizinische Anwendung in die jeweiligen Zielmärkte übergeben werden.Alle Infos zu den ganzheitlichen Dienstleistungsangeboten, den Inhalten der globalen Kampagne "Sicherer Neustart mit TÜV Rheinland. Ihr Partner während COVID-19 Pandemie"und zu den jeweiligen nationalen Ansprechpartnern findet man unter http://www.tuv.com/landingpage/de/restart-safely/Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und Videos erhaltenSie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im Internet: presse.tuv.com und http://www.twitter.com/tuvcom_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/31385/4624916OTS: TÜV Rheinland AGOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell