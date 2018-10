Globale Bildungskampagne: Bundesregierung tut zu wenig zur Stärkung von Grundbildung

Berlin / Duisburg (ots) - Anlässlich des Berlin-Besuchs dessenegalesischen Bildungsministers und stellvertretenden Vorsitzendender Globalen Bildungspartnerschaft (GPE), Serigne Mbye Thiam, gibtdie Bundesregierung bekannt, ihren jährlichen Beitrag zur GPE auf 18Millionen Euro zu verdoppeln. Die Globale Bildungskampagne begrüßtdiese Erhöhung, fordert die Bundesregierung aber weiter dazu auf,qualitativ hochwertiger und inklusiver Grundbildung für alle einendeutlich höheren Stellenwert beizumessen. Es geht darum, den weltweitüber 260 Millionen Kindern und Jugendlichen endlich eine Zukunft zuermöglichen, denen derzeit Schulbildung verwehrt bleibt."Die Zahlen sind alarmierend", sagt Katrin Weidemann,Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe, einer derMitgliedsorganisationen der Globalen Bildungskampagne. "Noch immerkann eins von fünf Kindern weltweit nicht zur Schule gehen, so diejüngst von der UNESCO vorgelegten Daten." Tatsächlich stagnieren dieFortschritte bei den Einschulungsraten seit einigen Jahren wieder.Die Bildungsbarrieren sind vielfältig: Geschlechterdiskriminierung,Armut, Behinderungen, Krisen und Konflikte und soziale Ungleichheithindern Kinder und Jugendliche daran, ihr Recht auf Bildungverwirklichen zu können. "Deshalb muss die Bundesregierung dringendstärker in Grund- und Sekundarbildung investierten", so KatrinWeidemann. "Die einseitige Fokussierung der neuen Sonderinitiativedes Bundesentwicklungsministeriums auf Ausbildung und beruflicheBildung greift zu kurz. Ohne Grundbildung stellt sich die Frage nacheiner formalen Berufsausbildung zumeist gar nicht erst. DieVerdoppelung der Beiträge zur Globalen Bildungspartnerschaft reichtdaher nicht aus."Der Sprecher der Globalen Bildungskampagne, Jan-Thilo Klimisch,ergänzt: "Grund- und Sekundarbildung sind der Schlüssel fürnachhaltige Entwicklung, individuell wie gesellschaftlich. Sie bildendie Grundlage allen weiteren Lernens für Alltag und Arbeitswelt undermöglichen gesellschaftliche Teilhabe. Die GPE ist ein etabliertesund effizientes Finanzierungsinstrument zur Stärkung vonGrundbildung. Sie ermöglicht ein koordiniertes internationalesVorgehen und bringt Geber- und Partnerländer sowie dieZivilgesellschaft an einen Tisch. Die Bildungskampagne begrüßt daherdie Erhöhung des deutschen Beitrags zur GPE im Haushalt 2018 auf 18Millionen Euro und deren Fortschreibung im Haushaltsentwurf 2019. Dasist ein positives Signal und ein erster Schritt in die richtigeRichtung, entspricht jedoch bei weitem nicht dem, was Deutschlandangesichts seiner Wirtschaftskraft beitragen könnte. Wir forderndaher, dass in den laufenden Haushaltsverhandlungen der Beitrag zurGPE deutlich aufgestockt wird. Ein fairer Beitrag, entsprechend derwirtschaftlichen Leistungskraft Deutschlands, liegt bei 100 MillionenEuro pro Jahr."Die Mitgliedsorganisationen der Globalen Bildungskampagne inDeutschland:Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. (CBM) - Don BoscoMission - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) -Kindernothilfe e.V. - Oxfam Deutschland e.V. - Plan InternationalDeutschland e.V. - Save the Children Deutschland e.V. - DeutschesKomitee für UNICEF e.V. - Deutsche Welthungerhilfe e.V. - WorldUniversity Service - Deutsches Komitee e.V. - World VisionDeutschland e.V.Pressekontakt:Sandra Dworack, Referentin Oxfam, Co-Sprecherin GlobaleBildungskampgne, +49 (0) 30 45 30 69 631Jan-Thilo Klimisch, Referent Christoffel-Blindenmission Deutschlande.V., Co-Sprecher Globale Bildungskampagne, +49 (0) 30 206 21 88 12Christian Herrmanny, stellvertretender Pressesprecher Kindernothilfe,+49 (0) 203 7789 242Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell