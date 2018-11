Globale Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung vernachlässigen die tatsächlichen Ursachen für seine Entstehung

Unterschiedliche Präventionsprogramme zeigen, dass der Einflusspersönlicher Netzwerke eine entscheidende Rolle spielen kann, um dieEntstehung von Gewalt zu unterbindenWashington (ots/PRNewswire) - Die Berichterstattung undDatenanalyse von New Orb Media Inc.(http://orbmedia.org/fightingblind) zeigt, dass die Zahl der vonTerrorismus betroffenen Länder und die öffentliche Akzeptanz vonGewalt gegen Zivilisten gestiegen sind. Dennoch ist das Fachwissen,um Einzelpersonen daran zu hindern, sich an terroristischenAktivitäten zu beteiligen, bestenfalls begrenzt oder fehlt völlig.Billionen von US-Dollar wurden seit 2001 für dieTerrorismusbekämpfung ausgegeben, aber wir wissen immer noch sehrwenig darüber, warum Menschen zu Terroristen werden. NeueUntersuchungen zeigen, dass individuelle Beziehungen und sozialeNetzwerke eine wichtige Rolle spielen, um Menschen vor derMitgliedschaft in einer gewalttätigen Organisation zu bewahren.Die Mittel und Programme, um den "Weg zum Terrorismus" zuverstehen, sind begrenzt und weitgehend dezentralisiert. Orb Mediauntersuchte Programme in Deutschland und Indonesien, um dieAktivitäten einiger Organisationen "vor Ort" besser zu verstehen.Anhand der Daten und Definitionen von START an der University ofMaryland (https://www.start.umd.edu/) kam Orb Media zu dem Schluss,dass die Akzeptanz von Angriffen auf Zivilisten weltweit gestiegenist.Auch wenn die Zahl der Terroristen sehr gering ist, sind ihrepolitischen, psychologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen enorm.Der Anteil der Weltbevölkerung, der sich große Sorgen um denTerrorismus macht, ist seit den Terroranschlägen vom 11. September2001 in den USA hoch geblieben und liegt in den letzten fünf Jahrenzwischen 65 und 85 Prozent.Orb Media freut sich, mit Mitgliedern des Orb Media Network (OMN)(https://orbmedia.org/orb-media-network) zusammenzuarbeiten. Eshandelt sich um eine Gruppe von globalen Medien, die gemeinsamBeiträge veröffentlichen, um den globalen Dialog über kritischeThemen zu katalysieren und die Aufmerksamkeit der Regierung,Industrie, Forschung, Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit zugewinnen.OMN-Mitglieder: CBC (Kanada), Channels (Nigeria), Dhaka Tribune(Bangladesch), Folha de São Paolo (Brasilien), SVT (Schweden), TempoMedia Group (Indonesien), The Hindu (Indien), Die Zeit (Deutschland),BBC (Großbritannien), Cadena SER-Prisa (Spanien), YLE (Finnland), ElComercio (Perú), El País (Uruguay), Mail & Guardian (Südafrika), ElTiempo (Kolumbien), La Nación (Argentinien), eNCA (Südafrika), SouthChina Morning Post (China), Louisville Public Media (USA).Informationen zu Orb MediaOrb Media ist eine gemeinnützige Journalismusorganisation, dieweltweit über Themen berichtet, die für Milliarden von Menschenwichtig sind. Orb Media steht für gründliche Recherche, Datenanalyse,Vor-Ort-Berichterstattung und eine engagierte Öffentlichkeit undproduziert zukunftsweisende Beiträge über die Herausforderungen, vordenen die Welt heute steht. orbmedia.org/fightingblind(http://orbmedia.org/fightingblind).Pressekontakt:Lara Kline, larak@orbmedia.org.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/789184/CT_Lead_Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/652865/Orb_Media_Logo.jpgOriginal-Content von: Orb Media, übermittelt durch news aktuell