Globale Aegon-Studie: Selbständige mit erheblichen Lücken bei der Altersabsicherung - Deutschland mit starkem Nachholbedarf

Frankfurt (ots) -- Selbständige machen weltweit einen immer größeren Anteil derErwerbsbevölkerung aus. Die Anzahl der Freelancer ist in denvergangenen zwanzig Jahren in Deutschland um mehr als 40 Prozentgestiegen- Nur 20 Prozent der Selbständigen in Deutschland sind davonüberzeugt, im Ruhestand komfortabel leben zu können- Mehr als die Hälfte der deutschen Selbstständigen (52 Prozent)geht davon aus, beim Eintritt in den Ruhestand älter als 65 zusein oder sogar nie in den Ruhestand zu treten- Im weltweiten Vergleich sparen die Selbständigen in Deutschlandmehr und fühlen sich verantwortlicher für ihre persönlicheRuhestandsplanung, haben jedoch seltener eine schriftlichfixierte RuhestandsstrategieDies sind nur einige Ergebnisse aus der aktuellen Studie desweltweit führenden Versicherungsunternehmens Aegon. Für die Studiewurden insgesamt 17.600 Arbeitnehmer und Selbständige in 15 Ländernweltweit befragt. Insbesondere Deutschland sticht dabei hervor.Im Gegensatz zum EU-weiten Durchschnitt von 17 Prozent ist inDeutschland zwar nur knapp jeder Neunte selbständig tätig (11Prozent). Die Anzahl der Freelancer ist in den vergangenen zwanzigJahren jedoch um mehr als 40 Prozent gestiegen. Trotz dieserEntwicklung sind sie häufig weder selbst finanziell ausreichend aufden Ruhestand vorbereitet noch kann die Absicherung über sozialeSicherungssysteme geleistet werden.So belegt die Studie, dass nur 20 Prozent der Selbständigen inDeutschland davon überzeugt sind, im Ruhestand komfortabel leben zukönnen. Damit liegt Deutschland unter dem internationalenDurchschnitt von 26 Prozent. Mehr als die Hälfte der deutschenSelbstständigen (52 Prozent) geht davon aus, beim Eintritt in denRuhestand älter als 65 zu sein; ein Teil rechnet sogar damit, niemalsin den Ruhestand zu treten. Häufig überwiegt der positive Wunsch,weiterhin tätig zu sein, doch auch finanzielle Bedenken tragen zudiesen Überlegungen bei.Im weltweiten Durchschnitt fühlen sich 75 Prozent derSelbständigen (Deutschland: 82 Prozent) für die finanzielleAbsicherung ihres Ruhestands verantwortlich. Dennoch bezeichnen sichweltweit nur 34 Prozent als Gewohnheitssparer (Deutschland: 40Prozent), unter den Einzelunternehmern sind es sogar nur 29 Prozent.Zudem verfügt nur jeder zehnte Befragte in Deutschland über eineschriftlich fixierte Strategie zur finanziellen Absicherung imRuhestand.Weitere Details finden Sie in der ausführlichen Studie "RetirementPreparations in a New Age of Self Employment".Über AegonWir sind Teil der Aegon Gruppe - einem weltweit führenden Anbietervon Lebensversicherungs-, Altersvorsorge- und Anlageprodukten mit derKonzernspitze Aegon N.V., Den Haag, Niederlande. Zum 31. Dezember2016 zählte die Aegon Gruppe über 29.000 Mitarbeiter und verwalteteein Vermögen von 743 Milliarden Euro. Die Aegon Gruppe entwickeltseit über 170 Jahren Vorsorgelösungen und betreut Millionen Kunden inNord- und Südamerika, Europa und Asien. Die Niederlassung Deutschlandder Aegon Ireland plc. ist in Frankfurt am Main.Pressekontakt:Dick SchiethartE-Mail: dick.schiethart@aegon.comTel: +31 70 344 8821Original-Content von: Aegon, übermittelt durch news aktuell