Global X Msci SuperDividend Emerging Markets: Was jetzt?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Global X Msci SuperDividend Emerging Markets unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Global X Msci SuperDividend Emerging Markets-Aktie notierte am 09.08.2019 mit 12.618 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSE Arca.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Global X Msci SuperDividend Emerging Markets entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Global X Msci SuperDividend Emerging Markets. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Global X Msci SuperDividend Emerging Markets daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Global X Msci SuperDividend Emerging Markets von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Global X Msci SuperDividend Emerging Markets-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 13,55 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (12,618 USD) deutlich darunter (Unterschied -6,88 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (13,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,77 Prozent), somit erhält die Global X Msci SuperDividend Emerging Markets-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die Global X Msci SuperDividend Emerging Markets-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Global X Msci SuperDividend Emerging Markets-Aktie: der Wert beträgt aktuell 81,35. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Global X Msci SuperDividend Emerging Markets auf dieser Basis überkauft (Wert: 73,24). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Global X Msci SuperDividend Emerging Markets damit ein "Sell"-Rating.