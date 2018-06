Global X Funds Global X JPMorgan US Sector Rotator Index: Aktienanalyse vom 26.06.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Global X Funds Global X JPMorgan US Sector Rotator Index. Die Aktie schloss den Handel am 25.06.2018 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 26,75 USD.

Global X Funds Global X JPMorgan US Sector Rotator Index haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Global X Funds Global X JPMorgan US Sector Rotator Index-Aktie ein Durchschnitt von 26,22 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,75 USD (+2,02 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (26,48 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,02 Prozent Abweichung). Die Global X Funds Global X JPMorgan US Sector Rotator Index-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Global X Funds Global X JPMorgan US Sector Rotator Index erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Global X Funds Global X JPMorgan US Sector Rotator Index bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Global X Funds Global X JPMorgan US Sector Rotator Index in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Global X Funds Global X JPMorgan US Sector Rotator Index haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Global X Funds Global X JPMorgan US Sector Rotator Index bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.