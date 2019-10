Global University Workshop von Ontology: 20.000 Gründe für die Teilnahme

Singapur (ots/PRNewswire) - Als Vordenker im Blockchain-Bereichfühlt sich Ontology dafür verantwortlich, die Zukunft der Blockchainzu verbessern. Ob es um Infrastruktur oder Bildung geht, Ontologymöchte ausschlaggebend für das Wachstum der Branche sein. Am 19.Oktober begann das Team von Ontology seine mit großer Spannungerwartete Global University Workshop-Tour, die größte ihrer Art. Dieerste Station ist die Seoul National University, dann geht es weiterzu 81 Spitzenuniversitäten weltweit, z. B. in den USA, Russland,Europa und Japan.Mit seinem leistungsstarken öffentlichen Blockchain-Projekt undseiner verteilten Kollaborationsplattform unterstützt dasBlockchain-Framework von Ontology öffentliche Blockchainsysteme undermöglicht die individuelle Anpassung öffentlicher Blockchains anAnwendungen. Für gemeinnützige Aktivitäten müssen an derAnwendungsentwicklung interessierte Personen viele verschiedeneThemen verstehen.Zusammenfassend bieten Ihnen die Global University Workshops vonOntology Folgendes:1. Sie können Ihren Genesis-Block erstellen.2. Sie können mit Ontology die Blockchain-Entwicklung von seinenTop-Spezialisten lernen, den leitenden Architekturexperten Ning Huund Edmond Cong.3. Sie können Kontakt mit weltweiten Entwicklern aufnehmen und habendie Gelegenheit, Ihr eigenes Team aufzubauen.Melden Sie sich noch heute an, damit wir gemeinsam die Weltverändern können.Neben den hilfreichen Kenntnissen und Erfahrungen, die Entwicklerim Global Workshop erhalten, veranstaltet Ontology außerdem den KleinBottle Challenge-Wettbewerb, bei dem jede Universität Prämien im Wertvon mehr als 20.000 USD gewinnen kann. Ob Sie ein neuerBlockchain-Nutzer oder ein erfahrender Entwickler sind, diesesProjekt hilft Ihnen, Ideen auf der Ontology-Plattform in die Realitätumzusetzen.Es gibt Nova-, Comet- und Satellite-Prämien in ONG-Token im Wertvon 20.000 USD. Um Prämien zu erhalten, müssen die eingereichtenProjekte folgende Bedingungen erfüllen:- Mindestens ein Teammitglied muss am Global University Workshopteilgenommen haben.- Sie müssen sich qualifizieren, auf dem Ontology MainNet live zugehen.- Sie müssen eine durchweg aktive Nutzergemeinschaft aufweisen.Der Workshop enthält sowohl Offline- als auch Online-Komponenten.Der Offlline-Teil umfasst Themen wie Final Web, Blockchain und seinegeschäftliche Anwendung, Übersicht über Ontology, Umstellung aufOntology: Multi-VM für intelligente Verträge und Entwicklung auf derBlockchain: ONT ID + DDXF - wenige Kernteile. Für den Online-Aspektbesuchen Sie die Ontology Medium-Seite, um alle detailliertenEntwickler-Dokumente zu finden.Für Entwickler oder Personen, die einen Workshop hosten möchten,wenden Sie sich bitte an: contact@ont.io.Pressekontakt:Sandy Liangliangjiali@ont.io+852-9168-9057Original-Content von: Ontology, übermittelt durch news aktuell