Global Testing: Müssen Sie jetzt handeln?

Für die Aktie Global Testing stehen per 04.12.2019, 10:53 Uhr 0.54 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. Global Testing zählt zum Segment "Halbleiterausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Global Testing auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Global Testing hat mit einer Dividendenrendite von 18,52 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.09%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt +16,42. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Global Testing-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Global Testing erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,37 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 23,13 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,5 Prozent im Branchenvergleich für Global Testing bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,2 Prozent im letzten Jahr. Global Testing lag 15,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,7 ist die Aktie von Global Testing auf Basis der heutigen Notierungen 88 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (83,64) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".