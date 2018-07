Global Telecom & Utilities Income: Aktienanalyse vom 18.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Global Telecom & Utilities Income. Die Aktie schloss den Handel am 17.07.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 8,9 CAD.

Global Telecom & Utilities Income haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Global Telecom & Utilities Income führt bei einem Niveau von 90 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,59 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Global Telecom & Utilities Income. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Global Telecom & Utilities Income daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Global Telecom & Utilities Income von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Global Telecom & Utilities Income-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 9,24 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (8,9 CAD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -3,68 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (8,99 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1 Prozent), somit erhält die Global Telecom & Utilities Income-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die Global Telecom & Utilities Income-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.