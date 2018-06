Global Sports Commerce kauft BrightBoard, dringt in Benelux-Markt vor

Singapur (ots/PRNewswire) -Global Sports Commerce (GSC), eines der weltweit größtenUnternehmen im Bereich Sporttechnologie und -management, hat überseine Tochtergesellschaft Techfront UK im Rahmen einer strategischenAkquisition das in Belgien beheimatete Unternehmen BrightBoardgekauft, um als Anbieter von digitalen Lösungen und eines besonderenFanerlebnisses bei Sportveranstaltungen seine Präsenz in Europaauszubauen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/468917/GSC_LOGO_Logo.jpg )(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/705846/BrightBoard_Logo.jpg )GSC mit Sitz in Singapur ist ein global aufgestelltes Unternehmenmit Niederlassungen in 16 Städten in 10 Ländern, darunter VK,Australien, Indien, VAE, Ungarn, Schweiz, Südafrika und USA. GSCkombiniert hochmoderne Technologielösungen im BereichLED-Beschilderung, Sponsoring-Management, Premium-Consulting,Fan-Engagement, AR/VR, Datensammlung durch Drohen, Funktechnik sowieDatenwissenschaft mit erstklassiger Fachexpertise aus aller Welt.Emerald Media, an dem der Private-Equity-Riese KKR beteiligt ist,hat zuletzt eine wesentliche Minderheitsbeteiligung an Global SportsCommerce (GSC) im Wert von 80 Mio. USD erworben."Mit dieser strategischen Akquisition wird GSC in die Lageversetzt, seine Expansion voranzutreiben und seine Kerntechnologienfür Sponsoring-Management und Fan-Engagement im Sportsektor einembreiteren Markt anzubieten. Wir wollen den Benelux-Markt erschließenund die strategische geografische Lage von BrightBoard dazu nutzen,die nordischen Länder zu erreichen", sagte MS Muralidharan, CEO vonGSC.BrightBoard wurde 2007 von Wim De Smedt und Birgen Wyns gegründet,zwei begeisterte Unternehmer. Mit ihrer Leidenschaft für Technologieund Sport haben sie BrightBoard zu einem Schwergewicht im Geschäftfür Sport-, Einzelhandels- und Außenwerbung gemacht.Birgen Wyns und Wim De Smedt, Mitgründer von BrightBoard, sagten:"In einer schnelllebigen Welt, wo technologische Fortschritte endloseChancen eröffnen, muss man unbedingt bei der Innovation obenauf sein.Unser persönlicher Ansatz und unsere Dienstleistungsorientierung,kombiniert mit der Expertise und Produktentwicklungskompetenz von GSCund Techfront UK, werden uns in die Lage versetzen, wunschgerechteund hochmoderne Technologien auf den Markt zu bringen."BrightBoard ist der weltgrößte Anbieter von LED-Bildschirmen fürden Pferdesport und betreut Veranstaltungen auf der ganzen Welt,unter anderem in Doha, Hongkong, Miami, Monte Carlo. Neben seinerErfahrung im Sportsegment betätigt sich das Unternehmen auf dem Marktfür Einzelhandel und Außenwerbung mit Kunden wie BMW, Skoda, MediaMarkt, Hubo, Dewez und Delhaize."Ich freue mich wirklich über den Zusammenschluss von BrightBoardmit Techfront und der GSC-Gruppe. Dadurch werden wir alle in die Lageversetzt, unsere Präsenz in Europa zu konsolidieren und auszubauenund stärker in den Markt für Technologie vorzudringen. Es werden sichneue Verkaufsmöglichkeiten beim Einzelhandel und bei der digitalenAußenwerbung ergeben", sagte Jatinder Somal, Direktor von TechfrontUK.Informationen zu Global Sports Commerce (GSC)GSC (http://globalsportscommerce.com/) ist eines der weltweitgrößten Unternehmen im Bereich Sporttechnologie und -management miteinem Angebot aus dynamischen Lösungen, Sponsoring sowieDienstleistungen für kommerzielles Management und Premium-Consulting.Zum Kundenkreis gehören führende globale Akteure der Sportwelt,darunter Sportorgane, Ligen, Rechteinhaber, Stadien und Marken. GSCarbeitet über seine verschiedenen Tochtergesellschaften mitSportligaikonen wie FIFA, UEFA, IAAF, ICC, BCCI, EPL, IPL, Bundesligaund AFL.Informationen zu BrightBoardBrightBoard (https://brightboard.eu/) ist Belgiens größterAnbieter von LED-Systemen für das Sportsegment mit einem Marktanteilvon 70 % unter den Clubs der ersten belgischen Liga sowie desbelgischen Fußballverbandes. Das Unternehmen hat unter anderem dieLED-Bandenwerbung für alle Etappen der Longines Global Champions Tourrund um die Welt geliefert und betrieben und ist für die Installationund den Betrieb der Großbildschirme für mehrere Fanzonen des FIFAWorld Cup verantwortlich.Pressekontakt:erhaltenSie von:Shilpa BaburajManager-Corporate Affairs, GSCshilpa@globalsportscommerce.com+91-7022843908Original-Content von: Global Sports Commerce (GSC), übermittelt durch news aktuell