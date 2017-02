Global Sports Commerce erhält Finanzierung für Akquisitionen in Australien und Neuseeland

Chennai, Sydney and Aukland, New Zealand (ots/PRNewswire) -Global Sports Commerce (GSC) und das angeschlossene UnternehmenTechfront International, ein Anbieter von LED-Stadionbildschirmensowie integrierten Sponsorenschaften und digitalen Lösungen fürSport- und Medienereignisse, haben Finanzierung erhalten, um dieAkquisitionen von Screencorp in Australien und Oled & Carniegie inNeuseeland durchführen zu können. Das Privatkredit-Team von BlackRockhat die alleinige Finanzierung für beide Transaktionen arrangiert. Zuden finanziellen Aspekten gab es keine weiteren Angaben.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/468917/GSC_LOGO_Logo.jpg )Die beabsichtigten Akquisitionen werden es GSC ermöglichen, dieDurchdringung des australischen und neuseeländischen Marktes fürdigitale Lösungen für Sportereignisse zu vertiefen, während es in denschnell wachsenden Sektor der digitalen Plakatwände eintritt.Techfront Australia, eine Tochtergesellschaft von TechfrontInternational, genießt die Marktführerschaft in Australien undNeuseeland als Partner der Sportorganisationen AFL, All Blacks, NZCricket und in Verbindung mit MKTG for Cricket Australia und BigBashLeague.M. S. Muralidharan, CEO von GSC, kommentierte: "Diese Übernahmenwerden GSC und Techfront ein tiefgehendes Engagement in der Welt desSports ermöglichen und als erfolgreiches Modell dienen, das in ganzEuropa und Amerika repliziert werden kann. Die Unterstützung vonBlackRock verleiht Techfront mehr Antrieb und trägt zurKonsolidierung des weltweiten Sportgeschäfts durch den Einsatz vonTechnologie wie Commerce Optimiser bei."Neil Maxwell, CEO von Techfront Australia, kommentierte: "DieHinzufügung dieser Unternehmen bietet TFA eine bislang unerreichteDimension im australischen und neuseeländischen Markt. Wir sind jetztin der Lage, eine größere Anzahl von Sportarten zu bedienen, undkönnen in diesem Verlauf ein breiteres Angebot mit einem höherenServiceniveau liefern.Neeraj Seth, Head of Asian Credit von BlackRock, kommentierte:"Die dominante Position von GSC und Techfront in wichtigenCricket-Märkten macht dies zusammen mit dem wachsenden Engagement imFußball, Rugby, Tennis und anderen Sportarten zu einer attraktivenInvestitionsgelegenheit. Privatkredite sind einem Zeitpunkt zu einerwichtigen Quelle flexiblen Kapitals für mittelständische Unternehmengeworden, da viele Banken eingeschränkt darin sind, Finanzierung fürasiatische Unternehmen zu leisten."Er fügte hinzu: "BlackRock ist gut positioniert, um Unternehmenwie GSC und Techfront in mehreren asiatischen Zuständigkeitsbereichenmit Kapital auszustatten. Dies ermöglicht Unternehmen zu expandierenund ermöglicht uns gleichzeitig, unsere Investoren mitdiversifizierten Investitionsrenditequellen zu versorgen."Über Global Sports Commerce (GSC):http://globalsportscommerce.com/Über Techfront: http://techfront.in/Über BlackRock: https://www.blackrock.com/Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Namrata Aswani+91-9920710261namrata@itwconsulting.inOriginal-Content von: Global Sports Commerce (GSC), übermittelt durch news aktuell