Global Sourcing im Gesundheitssektor: Angst vor schlechter Qualität sowie logistische und rechtliche Hürden blockieren Einsparungen in Krankenhäusern (FOTO)

Köln (ots) -Krankenhäuser und andere Pflegeeinrichtungen im Gesundheitssektorstehen seit Jahren unter hohem Kostendruck. Das Anfang 2016 in Kraftgetretene Krankenhausstrukturgesetz setzt hier an und sollvermeintliche Fehler in der systematischen Übervergütung vonSachkosten in den Fallpauschalen vermeiden. Eine effektiveMöglichkeit dem Kostendruck zu begegnen ist die Suche und Entwicklunggünstiger Lieferanten im Ausland. Vorbehalte hinsichtlich derQualität und hohe logistische Hürden halten Kliniken jedoch von derBeschaffung in Low Cost Countries ab, wie die aktuelle Studie derEinkaufsberatung INVERTO belegt.Ein strategischer Global Sourcing Ansatz bietet die ChanceVerbandsmaterialien, Textilien und Chirurgiebedarf zu deutlichgünstigeren Preisen zu beziehen. Die aktuelle Studie "Global Sourcingim Gesundheitssektor" von INVERTO zeigt jedoch, dass bei 70% derTeilnehmer lediglich 10% des Gesamteinkaufsvolumens auf deninternationalen Einkauf entfallen. Hiervon werden nur 31% allerSachmittel aus günstigen Regionen wie Asien bezogen. 23% derBefragten wissen nicht einmal, ob sie überhaupt internationaleinkaufen.Logistik ist die größte HürdeBei der Umsetzung von Global Sourcing Strategien sehen 72% derUmfrageteilnehmer vor allem die Logistik als größtes Hindernis undschrecken vor der Organisation von Transporten, Zöllen undLieferzeiten zurück. Durch mangelnde interne Ressourcen (10%) undfehlendes Know-how (8%) fühlen sich die Einrichtungen den neuenAufgaben, Prozessumstellungen und der höheren Verantwortung nichtgewachsen.Auch fehlende interne Akzeptanz (60%) und sprachliche Barrieren(52%) verhindern Global Sourcing Projekte. "Die Hürden einer globalenBeschaffung sind für Einkäufer im Gesundheitssektor weiterhin sehrhoch. Da der Krankenhauseinkauf oftmals nicht ausreichend strategischqualifiziert ist, kann er entsprechende Aufgaben nicht wahrnehmen",äußert sich Jan-Christoph Kischkewitz, Geschäftsführer bei INVERTOund Verantwortlicher für die Studie.Aber auch bei Einkaufsgemeinschaften, die einen großen Teil desstrategischen Einkaufs für Krankenhäuser übernehmen, bestehenVorbehalte gegenüber dem Low Cost Country Sourcing. Dieses Thema wirddaher gar nicht oder nur zaghaft angegangen.Angst vor Qualitätsrisiken hemmtEin weiterer Grund, warum häufig nur bei deutschen Lieferanteneingekauft wird, ist die Angst vor schlechter Qualität. 68% derBefragten gehen davon aus, dass bei der Umstellung des Einkaufs aufNiedriglohnländer mit einer minderwertigen Qualität der Produkte zurechnen ist. Bei einem Direktimport müsste das Krankenhaus für Mängelselbst haften. Wird stattdessen bei deutschen Markenherstellernbestellt, übernehmen diese die Gewährleistung für die Qualität.Vorteile der globalen Beschaffung sind bekanntTrotz der niedrigen Aktivität aufgrund der zuvor genanntenVorbehalte, sehen 88% der Umfrageteilnehmer ganz klar das Potentialfür Kosteneinsparungen durch Low Cost Country Sourcing: Die Hälfteder Teilnehmer vermutet ein Einsparpotential von deutlich über zehnProzent, 27 % der Befragten rechnen gar mit einem Potential von über20 Prozent.Über die Studie:Die Studie "Global Sourcing im Gesundheitssektor" wurde vomCompetence Center Healthcare & Pharmaceuticals von August bis Oktober2016 durchgeführt. Befragt wurden Einkaufsverantwortliche undGeschäftsführer von 31 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aus derDACH-Region. 87 Prozent davon waren Krankenhäuser mit mehr als 500Betten und 200 Mitarbeitern.Über die INVERTO GmbHINVERTO ist als internationale Unternehmensberatung einer derführenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply ChainManagement in Europa. Das Leistungsangebot reicht von derIdentifizierung und Bewertung von Potenzialen zur Kostensenkung undProzessoptimierung über deren Umsetzung vor Ort bis zurProfessionalisierung der gesamten Supply Chain. Als Tochter derBoston Consulting Group unterstützt das Unternehmen bei derEffizienzsteigerung und hilft Unternehmen dabei, wettbewerbsfähig zubleiben. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne, führendeMittelständler aus Industrie und Handel und die weltweit größtenPrivate Equity Unternehmen.Pressekontakt:Melanie Burkard-PispersLeiterin Marketing & KommunikationLichtstraße 43iD-50825 KölnTelefon +49 221-485 687-141E-Mail: presse@inverto.comwww.inverto.comOriginal-Content von: Inverto GmbH, übermittelt durch news aktuell