Global Solutions Initiative zieht an die Hertie School of Governance - Eröffnung mit Kanzleramtsminister Braun am 17. Oktober

Berlin (ots) - Die Global Solutions Initiative eröffnet amkommenden Mittwoch ihr Sekretariat an der Hertie School ofGovernance. Zur Eröffnung auf Einladung von Henrik Enderlein,Präsident der Hertie School, und Dennis J. Snower, Präsident derGlobal Solutions Initiative, spricht Kanzleramtsminister Helge Braunzum Wiederaufbau von Vertrauen in Politik und Institutionen zehnJahre nach der Finanzkrise.Die Global Solutions Initiative ist eine Initiative weltweitführender Think-Tanks mit dem Ziel, die Kontinuität undNachhaltigkeit des G20-Prozesses zu unterstützen. Das Sekretariatwird am neuen Standort in der Friedrichstraße künftig alleAktivitäten der Global Solutions Initiative koordinieren. Die HertieSchool ist Mitglied des die Initiative tragenden Ratesinternationaler Forschungseinrichtungen und Think-Tanks und anmehreren wissenschaftlichen Arbeitsgruppen beteiligt. Auch am GlobalSolutions Summit, der jährlich in Berlin stattfindet, wirkt sie mit.Der Gipfel bringt hochrangige Vertretern aus Wissenschaft, Politik,Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um Politikempfehlungen fürzentrale Themenfelder der G20 zu entwickeln.Die Eröffnungsveranstaltung mit dem Titel "Rebuilding Trust"thematisiert die Ergebnisse des von der Hertie School herausgegebenenGovernance Report 2018. Darin werden die weltweite Krisenanfälligkeitzehn Jahre nach der Finanzkrise analysiert und Empfehlungenvorgelegt, wie solche Krisen verhindert oder besser bewältigt werdenkönnen. Neben Kanzleramtsminister Braun als Hauptredner diskutierenHenrik Enderlein und Dennis Snower sowie die Mitautoren desGovernance Report Luciana Cingolani und Mark Hallerberg, beideProfessoren an der Hertie School.Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 17. Oktober 2018,18.00 - 19.30 Uhr in der Hertie School of Governance, Forum (1. OG),Friedrichstraße 180, 10117 Berlin. Die Veranstaltung findet inenglischer Sprache statt und ist presseöffentlich. Medienvertretersind zur Eröffnung herzlich eingeladen und können sich unterpressoffice@hertie-school.org anmelden.Das vollständige Programm der Veranstaltung am 17. Oktober findenSie hier: https://www.hertie-school.org/en/rebuildingtrust/Hier finden Sie weitere Informationen zum Governance Report 2018:https://www.hertie-school.org/en/governancereport/govreport-2018/Der nächste Global Solutions Summit findet am 18./19. März 2019 inBerlin statt. Weitere Informationen unterwww.global-solutions.internationalDie Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen. www.hertie-school.org