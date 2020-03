Global Savings Group übernimmt den führenden französischen Cashback-Anbieter iGraal

Hamburg (ots) - Die Global Savings Group (GSG) und die M6 Group haben sich auf die Übernahme des führenden französischen Cashback-Anbieters iGraal geeinigt. Die Transaktion erfolgt teilweise durch finanzielle Aufwendungen in Höhe von 35 Millionen Euro sowie einen Aktienaustausch. Mit iGraal, welches mit 123,5 Millionen Euro bewertet wird, erwirbt GSG den führenden digitalen Cashback-Player Frankreichs. Im Jahr 2019 hatten beide Unternehmen mehr als sechs Millionen Nutzer Ihrer Loyalty-Tools und konnten mehr als 400 Millionen Verbrauchern mit Werbekunden zusammenbringen. Durch den Deal avanciert GSG zur größten digitalen Plattform zum Sparen, Cashback und Shopping-Content in Europa.Nach der Übernahme des britischen Spezialisten für Kundenloyalität Pouch im Jahr 2018 ist GSG nun in der Lage, durch die digitale Cashback-Lösung von iGraal den gesamten Einkaufszyklus der Verbraucher mit Commerce Content online abzudecken. Die neuen Synergien, die durch die Kombination von Cashback, Gutschein-Codes, Prämien und Shopping-Content entstehen, erhöhen die Reichweite von GSG erheblich, sprechen zusätzliche Käufergruppen an und bauen GSG's Zugangsmöglichkeiten zu den Verbrauchern durch spezielle Web-, App- und Extension-Angebote aus.Durch die zusätzlichen Nutzerinteraktionen erhält die GSG wertvolle neue Einblicke in das Einkaufsverhalten von Millionen von Konsumenten weltweit und kann ihren Partnern eine noch intelligentere Werbeplattform bieten. Gemeinsam beabsichtigen GSG und iGraal, ihre Cashback- und Loyalitätslösungen auf neue europäische Märkte auszudehnen sowie ihre Mitgliederbasis und -reichweite deutlich zu erhöhen. Trotz massiver Investitionen und Marktexpansionen erwartet die GSG, auch 2020 profitabel zu bleiben.Gerhard Trautmann, Mitgründer und CEO der Global Savings Group: "Die Übernahme von iGraal ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg zu einem neuen europäischen Champion. Unsere verschiedenen Verbrauchermodelle ermöglichen es uns, Millionen von Käufern weltweit zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, klügere Kaufentscheidungen zu treffen. Zusammen mit unseren Verlagspartnern können wir mit unserem ganzheitlicheren Produktangebot noch mehr Verbraucher auf ihrer Shopping Journey zufriedenstellen".Über die Global Savings GroupDie Global Savings Group ist die führende europäische Plattform für Commerce Content, die sich auf die Bereitstellung von Sparmöglichkeiten, Cashback, e-Coupons und Shopping-Content konzentriert. Durch die Unterstützung von Millionen Verbrauchern bei der Kaufentscheidung ermöglicht GSG Werbetreibenden, relevante Nutzer in über 20 Märkten weltweit zu erreichen. Das 2012 von Adrian Renner, Andreas Fruth und Gerhard Trautmann gegründete Team von GSG, bestehend aus über 500 technikbegeisterten Online-Vermarktern, Account-Managern und Redakteuren, verändert die Art und Weise, wie Verbraucher kaufen, Marken verkaufen und digitale Verlage Geld verdienen - Transaktion um Transaktion.Pressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel. +49 (0)40 32 90 47 38-0Mail: gsg@frauwenk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139252/4554060OTS: Global Savings GroupOriginal-Content von: Global Savings Group, übermittelt durch news aktuell