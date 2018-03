Global Risks Report: Sorge um Cyber-Risiken ist berechtigt (FOTO)

Bonn (ots) -- 64 Prozent aller schädlichen E-Mails in 2017 warenRansomware-Angriffe.- Die Ransomware "WannaCry" traf Schätzungen zufolge 300.000Computer in 150 Länder.- Angriffe gegen Unternehmen haben sich in fünf Jahren fastverdoppelt.Cybersicherheitsrisiken wachsen in ihrer Quantität und in ihremdisruptiven Potenzial. Das geht aus weiterführenden Analysen desGlobal Risks Report 2018 hervor. "Die wachsende Sorge umCyber-Risiken ist berechtigt. Der Report zeigt, dass Vorfälle, diefrüher einmal als außergewöhnlich galten, immer alltäglicher werden.In 2017 machten Ransomware-Angriffe 64 Prozent aller schädlichenE-Mails aus", erklärt Yves Betz, Vorstand Commercial Insurance derZurich Gruppe Deutschland. "Angriffe gegen Unternehmen haben sich infünf Jahren fast verdoppelt. Die Folge: Finanzielle Auswirkungen vonCyber-Risiken steigen. Unternehmen sind gezwungen stärker inPrävention zu investieren."WannaCry - Beispiel für unzureichende VorsorgeDie Ransomware "WannaCry" hatte im Mai 2017 Infrastrukturen aufder ganzen Welt gestört, darunter Regierungsministerien, Eisenbahnen,Banken, Telekommunikationsanbieter, Energieunternehmen,Automobilhersteller und Krankenhäuser. Schätzungen zufolge traf"WannaCry" insgesamt 300.000 Computer in 150 Ländern. "Der wachsendeTrend von Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur und strategischeIndustrieziele ist unverkennbar. Derartige Angriffe könnten imschlimmsten Fall komplette Infrastrukturen treffen - Systeme, dieeine ganze Gesellschaft lahm legen würden", so Betz weiter.Entscheidend für die Wirtschaft ist, dass der Angriff dieAbhängigkeit und Fragilität von kritischer Infrastruktur für denBetrieb einer ganzen Organisation hervorhebt. Während Cyberkriminelledie zunehmende Cyberabhängigkeit unserer Systeme nutzen, müssen sichWirtschaftsführer und Regierungen zusammenschließen, um Sicherheitenund Schutz aufzubauen. In einer vernetzten Welt müssen sichUnternehmensführungen ganzheitlich mit Risiken befassen und in ihrenOrganisationen Resilienz gegenüber den Auswirkungen einesCyberangriffs auf kritische Infrastrukturen aufbauen.Internationaler Vergleich: Sorge um Cyber-Risiken dominiert inDeutschlandNeben dem jüngst veröffentlichten Global Risks Report 2018,liefert auch der World Economic Forum Executive Opinion Survey 2017*wichtige Erkenntnisse zu weltweit wahrgenommenen Sorgen und Ängsten.Im Mittelpunkt stehen die befürchteten Auswirkungen globaler Risikenauf die wirtschaftliche Geschäftstätigkeit in einem jeweiligen Land:Für die deutsche Wirtschaft bereiten Cyberattacken mit 41,1 Prozentam meisten Sorge. Dies bedeutet, dass fast die Hälfte der befragtendeutschen Führungskräfte Cyberattacken zu ihren Top5 gefürchtetstenglobalen Risiken zählen. Im weltweiten Durchschnitt kommenCyberattacken nur auf Platz 8 mit 18,4 Prozent.*"World Economic Forum Executive Opinion Survey 2017" - Dieinsgesamt 12.411 Teilnehmer aus 136 Ländern wurden gefragt: Welchefünf globalen Risiken bereiten Ihnen mit Blick auf dieGeschäftstätigkeit in ihrem Land, innerhalb der nächsten 10 Jahre, ammeisten Sorgen? Es erfolgte also ein Top5 Ranking, ohneMehrfachnennung. Den Befragten wurden 29 Risiken zur Auswahlvorgelegt.Detaillierte Informationen zur Studie und ihrer Methodologiefinden Sie unter: http://ots.de/3s8zcsMehr Informationen zum Global Risks Report 2018 und den einzelnenThemenschwerpunkten erhalten Sie unter: http://ots.de/cALHm7Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comwww.zurich.dewww.zurich-news.dewww.zurich-blog.detwitter @zurich_deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell