Global Recycling Day am 18. März / Weiter eifrig Altpapier sammeln (FOTO)

Bonn (ots) -Die deutsche Papierindustrie hat die Verbraucher anlässlich des am18. März stattfindenden Global Recycling Day aufgefordert, beimSammeln von Altpapier nicht nachzulassen. Altpapier sei mit einerEinsatzquote von knapp 75 Prozent der bei weitem wichtigste Rohstoffin der Papierherstellung in Deutschland. So seien 2017 in derdeutschen Papierindustrie über 17 Mio. Tonnen Altpapierwiederverwertet worden, teilte der Verband Deutscher Papierfabrikenmit. Damit gehöre Altpapier zu den am stärksten wiedervertetenSekundärrohstoffen. Jede dritte Tonne Altpapier in Europa wurde damitin Deutschland recycelt. Wichtig sei, dass die Verbraucher auch inZukunft intensiv sammelten und Altpapier nicht mit anderenMaterialien vermischten und damit verunreinigten.In Deutschland tragen die Privathaushalte zur Hälfte desAltpapieraufkommens bei. Die andere Hälfte stammt aus dergewerblichen Altpapiererfassung, z.B. durch die Sammlung inSupermärkten. Insgesamt werden rund drei Viertel des in Deutschlandverbrauchten Papiers wieder eingesammelt. Der Rest verbleibt inlanglebigen Produkten wie Büchern, Akten oder Möbeln bzw. steht alsHygienepapier nach Gebrauch nicht mehr für das Recycling zurVerfügung. Wegen des hohen Einsatzes von Altpapier als Rohstoff istDeutschland seit mehreren Jahren sogar Netto-Importeur von Altpapier.Am 18. März wird erstmals der weltweite "Global Recycling Day"begangen. Die Initiative des "Bureau of International Recycling"(BIR) macht dabei auf den verschwenderischen Umgang mit natürlichenRessourcen aufmerksam und betont die zukünftige Schlüsselrolle vonRecycling. Die Kernaussage: Zu den sechs wichtigsten Rohstoffen -Wasser, Luft, Erdöl, Erdgas, Kohle und Erzen - kommt eine siebenteRessource hinzu: Recycling-Material.https://www.globalrecyclingday.com/