Global Private Equity Report 2017 von Bain / DACH-Region koppelt sich vom globalen Trend ab (FOTO)

München (ots) -Wert der neuen Beteiligungen im deutschsprachigen Raum steigt 2016um 82 Prozent, weltweit sinkt er um 23 Prozent- Rückkehr zur neuen Normalität bei Beteiligungsverkäufen inDACH-Region und weltweit, auf globaler Ebene reduziert sich dieZahl der Exits um 18 Prozent- Anleger engagieren sich 2016 mit 589 Milliarden US-Dollar- Private-Equity-Branche verfügt mit rund 1,5 Billionen US-Dollarüber so viel nicht investiertes Kapital wie noch nie- Europa bleibt eine sehr attraktive Region, wenn sich Fondsrichtig aufstellenAngesichts volatiler Kapitalmärkte und niedriger Zinsen setzeninstitutionelle Anleger weltweit auf die Ertragschancen von PrivateEquity (PE). Und das mit Recht, denn auch 2016 war ein gutes Jahr fürFinanzinvestoren. So konnten PE-Fonds weltweit frisches Kapital inHöhe von insgesamt 589 Milliarden US-Dollar einwerben (Abb. 1).Danach verfügte die Branche Ende 2016 über rund 1,5 BillionenUS-Dollar nicht investiertes Kapital - so viel wie noch nie. EinDrittel davon steht für Leveraged-Buyout-(LBO-)Transaktionen bereit.Die Gesamtsumme entspricht in etwa dem jährlichenBruttoinlandsprodukt des G7-Mitglieds Kanada und würde die PE-Branchezu einer der zwölf größten Volkswirtschaften der Welt machen.Bewertungen für neue Beteiligungen auf RekordhöheAus Sicht von Rolf-Magnus Weddigen, Leiter derPrivate-Equity-Praxisgruppe von Bain & Company im deutschsprachigenRaum, hat dies allerdings Konsequenzen: "Der Anlagedruck ist enorm,zumal Unternehmen mit starken Bilanzen und tiefen Taschen zusätzlichdie Konkurrenz anfachen." Auch infolge dieses Wettbewerbs mitstrategischen Investoren liegen die Bewertungen in den USA und inEuropa mit EBITDA-Multiples von 10 und mehr auf Rekordhöhe. Dadurchwiederum befindet sich die Branche in einem Dilemma. "Je höher dieBewertung beim Einstieg, desto schwieriger wird es fürPrivate-Equity-Fonds, die Renditeerwartungen ihrer Investoren zuerfüllen", so Weddigen. Weltweit sank die Zahl neuerLBO-Beteiligungen im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent, dasInvestitionsvolumen reduzierte sich um 14 Prozent auf 257 MilliardenUS-Dollar (Abb. 2).Auch in Europa hielten sich PE-Fonds mit neuen Investments zurück.In Großbritannien kam es angesichts des Brexit-Votums sogar zu einemdeutlichen Einbruch. Anders stellt sich die Situation imdeutschsprachigen Raum dar. Hier sank zwar ebenfalls die Zahl derneuen LBO-Deals leicht, doch deren Gesamtwert stieg um 82 Prozent aufrund 26 Milliarden US-Dollar. Das größte Investment tätigte hierCarlyle. Die Beteiligungsgesellschaft übernahm im vierten Quartal2016 den Berliner Spezialchemieanbieter Atotech für 3,2 MilliardenUS-Dollar.Exits nach Verwertung der Boomjahre 2006 und 2007 weltweitrückläufigBei den Exits hingegen konnte sich der deutschsprachige Raum nichtvom globalen Trend abkoppeln. Zahl und Volumen sanken deutlich.Weltweit reduzierte sich das Volumen der Beteiligungsverkäufe vonBuyout-Fonds um 23 Prozent auf 328 Milliarden US-Dollar. Der größteExit fand in Europa statt. Dort erwarb Liberty Media für 7,9Milliarden US-Dollar die Formel 1 von CVC Capital Partners.Für Branchenkenner Weddigen ist der Rückgang indes keineÜberraschung, sondern vielmehr die Rückkehr zu normalenMarktverhältnissen. "2016 war das viertbeste Jahr aller Zeiten fürExits", stellt er fest. "Die Rekordgrößen in den Vorjahren sind eineFolge des außergewöhnlich hohen Volumens an Beteiligungskäufen kurzvor der Finanzkrise gewesen. Nun hat die PE-Branche ihre hohenInvestitionen aus den Jahren 2006 und 2007 realisiert." Entsprechendsinken die Haltefristen von Portfoliounternehmen seit zwei Jahrenwieder. Mit rund fünf Jahren lagen sie zuletzt jedoch immer noch fast24 Monate über dem historischen Tief des Jahres 2008.Eine Haltefrist von rund fünf Jahren erfordert in Zeiten hoherBewertungen und einer in vielen Weltregionen steigendenwirtschaftlichen Unsicherheit eine sehr sorgfältige Auswahl neuerBeteiligungen. An dieser Stelle gibt es vielerorts nochVerbesserungsbedarf. Eine strategische Herangehensweise istunerlässlich. "Private-Equity-Fonds müssen genau wissen, welcheBeteiligungen am besten zu ihren Stärken passen", erklärt Weddigen."Solche Unternehmen gilt es bereits zu einem Zeitpunkt aufzuspüren,da ein möglicher Einstieg noch kein Thema ist." Im Fall einerÜbernahme hilft ein detailliertes Drehbuch, mit welchen Maßnahmen inwelchen Zeiträumen sich welche Wertsteigerungen erzielen lassen. Soaufgestellt können Fonds selbst einem anspruchsvolleren Marktumfeldgelassen entgegensehen. "Wer bei den richtigen Unternehmen einsteigtund gemeinsam mit ihnen nachhaltig Werte schafft, erzielt in derRegel überdurchschnittliche Renditen", betont Weddigen. "So bleibenTop-Performer für institutionelle Investoren auch in den kommendenJahren attraktiv."Private-Equity-Geschäft in Europa noch ausbaufähigChancen ergeben sich auch in Europa - ungeachtet der anhaltendenEurokrise und dem bevorstehenden Brexit. Seit Jahren erwirtschaftenBuyout-Fonds hier ähnlich hohe Renditen wie in den USA. Zudem bleibtdas Angebot an potenziellen Beteiligungen hoch. Allerdings ist derAnteil von Unternehmen in Private-Equity-Hand am Bruttoinlandsproduktim Vergleich zu den USA noch deutlich geringer. Auch müssen PE-Fondssehr genau auswählen, in welchen Ländern und Branchen sieinvestieren, und dabei nicht zuletzt Szenarien zur zukünftigenEntwicklung des Euroraums durchspielen.Branchenkenner Weddigen weiß: "Die besten PE-Fonds machen schonheute ihre Hausaufgaben von morgen." Dies bedeutet, in Szenarien zudenken und das Portfolio so auszurichten, dass es eventuelleTurbulenzen in den jeweiligen Märkten unbeschadet übersteht. Darüberhinaus ist bei neuen Beteiligungen darauf zu achten, wie stark dieseim Weltmarkt positioniert sind, unabhängig von eventuellenWährungseffekten. Gerade im deutschsprachigen Raum sieht Weddigennoch Chancen: "Deutschland und die Schweiz sind die Länder der HiddenChampions. Diese Unternehmen haben bereits wiederholt bewiesen, wiegut sie weltwirtschaftliche Herausforderungen bewältigen." Vieledieser Weltmarktführer im Mittelstand stehen vor Generationswechseln,andere passen nicht mehr zu den globalen Strategien ihrerMutterunternehmen. Weddigen ist sich sicher: "Private Equity wird inEuropa und vor allem im deutschsprachigen Raum in den kommendenJahren eine wichtige Rolle spielen."Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. 