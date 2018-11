Hamburg/London (ots) - Die Privatbank Berenberg ist bei den GlobalPrivate Banking Awards zur "Besten Privatbank in Deutschland" gekürtworden. Zum zehnten Mal vergab die "Financial Times Gruppe" mit ihrenFachmagazinen "The Banker" und "Professional Wealth Management" dieserenommierte Auszeichnung. Bei den jährlich verliehenen Awards gelanges Deutschlands ältester Privatbank als weltweit einzigem Institut,zum achten Mal in Folge ausgezeichnet zu werden."Wir sind stolz, an die hervorragenden Bewertungen der Vorjahreanknüpfen zu können", sagt Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher derpersönlich haftenden Gesellschafter von Berenberg. "Wenn einUnternehmen 428 Jahre existiert, dann muss man immer offen sein fürVeränderung und die Herausforderungen der Zukunft aktiv angehen. Wirhaben unseren Radius vergrößert und unser Geschäftsmodell konsequententlang der Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet. Auch in Zukunftwollen wir unsere Stellung als Betreuer komplexer Vermögen weiterausbauen."Banken aus über 60 Ländern wurden von der unabhängigen Juryuntersucht, die unter anderem die Unternehmens- undWachstumsstrategie sowie das Kundenbeziehungsmanagement bewertete.Außerdem untersuchte sie, inwiefern die Institute ihrPortfoliomanagement, Asset Management und ihre Produktstrategie aufdie Bedürfnisse ihrer Kunden ausrichten.Pressekontakt:Berenberg:Karsten WehmeierDirektor UnternehmenskommunikationTelefon +49 40 350 60-481karsten.wehmeier@berenberg.deOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuell