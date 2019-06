Köln (ots) - Eine aktuelle weltweite und branchenübergreifendeStudie gibt Einblicke, wie Unternehmen die Themen Preisdruck,Preiskampf und Preiserhöhungen handhaben und welche RolleDigitalisierungsinitiativen spielen. Klar ist: Das Potenzial vongutem Pricing wird noch weit unterschätzt.Als größten Treiber für künftiges Gewinnwachstum sehen knapp zweiDrittel der Unternehmen den Bereich Vertrieb. 22 Prozent setzen aufKostensenkungen; lediglich zwölf Prozent glauben, dass sie über dieStellschraube Preis ihren Gewinn erhöhen können. Das sind dieKernergebnisse der Global Pricing Study 2019* der globalen Strategie-und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners. "Diese Ergebnissebelegen, dass Firmen die Bedeutung des Preises als wichtigstenGewinntreiber noch gnadenlos unterschätzen", sagt CEO Dr. GeorgTacke.Wie wichtig Preiserhöhungen sind, ist den meisten CEOs zwargrundsätzlich bekannt: 78 Prozent der Unternehmen planen dieses Jahreine Preiserhöhung. Allerdings recht moderat: Die Hälfte derUnternehmen will die Preise in Höhe der Inflationsrate erhöhen, nur13 Prozent wagen sich darüber hinaus. Angesichts der schlechtenDurchsetzungsrate von Preiserhöhungen sind diese Ziele jedoch nichthoch genug, um dauerhaft profitabel zu wirtschaften. Denn laut derStudienergebnisse haben zwei Drittel der Befragten nicht einmal dieHälfte der vergangenes Jahr anvisierten Preiserhöhungen erreicht."Das ist desaströs", so Tacke. "Die sogenanntePreisdurchsetzungsrate ist bei den meisten Unternehmen immer nochviel zu niedrig. Sie liegt aktuell im Schnitt bei 28 Prozent, dasbedeutet: Wenn ein Unternehmen eine Preiserhöhung von zehn Prozentplant und an den Markt kommuniziert, kommt effektiv lediglich eineSteigerung von 2,8 Prozent heraus. Die geplanten Preiserhöhungensollten also deutlich über den tatsächlichen Kostensteigerungenliegen; sonst geht es 'ans Eingemachte' und der Gewinn wirdsukzessive aufgezehrt."Mehr Preiskampf als vor zwei JahrenLaut der Studie fühlten sich knapp zwei Drittel der befragtenUnternehmen in den vergangenen zwei Jahren einem verstärktenPreisdruck ausgesetzt. 57 Prozent der Unternehmen geben zudem an,aktuell in einen Preiskampf verwickelt zu sein (2017: 47 Prozent).Während allerdings 2017 noch 77 Prozent überzeugt waren, dassWettbewerber den Preiskrieg gestartet hätten, glauben das dieses Jahrnur noch 44 Prozent. Ein Drittel dagegen sagt, sie hätten selbsteinen Preiskampf initiiert.Tacke: "Dass Unternehmen wissentlich einen Preiskampf starten, isteine beunruhigende Entwicklung, die wir schon seit einiger Zeitbeobachten. Gerade in der digitalen Welt, in der variableProduktionskosten eine geringere Rolle spielen, setzen vieleUnternehmen den Preis als 'Marketingwaffe' ein. Aber leider gilt auchhier: In einem Preiskampf gibt es in der Regel nur Verlierer."Investitionen in Digitalisierung zeigen WirkungFast drei Viertel der Unternehmen geben an, in den vergangenendrei Jahren in Digitalisierungsinitiativen investiert zu haben.Insgesamt 61 Prozent der Befragten nannten Umsatzwachstum dabei alseinen der wichtigsten Treiber. 40 Prozent der Firmen erhofften sichvon ihren Digitalisierungsinitiativen Effekte auf allen Ebenen-Umsatzwachstum, Kostensenkungen und Effizienzgewinne.Die Hälfte der Befragten gibt an, dank ihrerDigitalisierungsinitiativen auch tatsächlich positive Umsatzeffekteerzielt zu haben. Das war vor zwei Jahren noch anders: In der Umfragevon 2017 konnte nur knapp ein Viertel der Firmen positiveUmsatzeffekte erkennen. "Diese Entwicklung ist ermutigend", so Tacke."Die erste Planlosigkeit hat sich gelegt; Unternehmen gehen das ThemaDigitalisierung nun systematisch an. Konkrete, überschaubare, aufkonkrete Ziele ausgerichtete Projekte anstatt Digitalisierung um derDigitalisierung willen."*Über die Global Pricing Study 2019: In der Global Pricing Study(GPS) befragt Simon-Kucher & Partners regelmäßig Unternehmen weltweitaus den unterschiedlichsten Branchen zu ihren Wachstums-,Preissetzungs- und Digitalisierungsstrategien. An der GPS 2019, diedieses Jahr erstmals in die neue globale Simon-Kucher "TrendRadar"-Studie eingebettet war, nahmen im Rahmen einerOnline-Befragung zwischen März und April rund 1.650 Unternehmen ausüber 30 Ländern teil. Während in den vergangenen Jahren vorwiegendPricing-Manager befragt wurden, wurde die Zielgruppe der GPS diesesJahr auch auf das Top-Management der Unternehmen ausgeweitet.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: DieBeratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLinePower® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschenTop-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) istSimon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend imBereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mitrund 1.300 Mitarbeitern in 38 Büros weltweit vertreten.Pressekontakt:Julia Griep (Public Relations Manager)Tel.: +49 221 36794 486E-Mail: julia.griep@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell