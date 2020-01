Global Ports: Lohnt sich das?

Global Ports, ein Unternehmen aus dem Markt "Marine Häfen und Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 238 GBP beinahe gleich (+0.21 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Global Ports auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Global Ports. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Global Ports-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Global Ports vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (517,5 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 117,89 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 237,5 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Global Ports eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Global Ports verläuft aktuell bei 318,21 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 237,5 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -25,36 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 250,94 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Global Ports-Aktie der aktuellen Differenz von -5,36 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".