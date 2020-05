Global Ports: Bitte unbedingt beachten!

Für die Aktie Global Ports aus dem Segment "Marine Häfen und Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse London am 14.05.2020, 09:13 Uhr, ein Kurs von 52 GBP geführt.

Unser Analystenteam hat Global Ports auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Global Ports erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Global Ports vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (475 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 813,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 52 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Global Ports erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Global Ports beläuft sich mittlerweile auf 225,73 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 52 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -76,96 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 83,45 GBP. Somit ist die Aktie mit -37,69 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Global Ports weist derzeit eine Dividendenrendite von 68,47 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Verkehrsinfrastruktur") von 2,97 %. Mit einer Differenz von lediglich 65,5 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.