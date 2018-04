Global Philanthropy Environment Index benennt politische Unsicherheit als größte Herausforderung für die globale Philanthropie (FOTO)

Indianapolis/Berlin (ots) -Der neue Index zeigt, dass sich die Philanthropie-Landschaftverbessert, aber in Schlüsselregionen deutlich restriktiver gewordenistDie Indiana University (IU) Lilly Family School of Philanthropyhat heute den Global Philanthropy Environment Index (GPEI)veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die weltweit umfassendsteInitiative, um politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern,Führungskräften sowie der interessierten Öffentlichkeit ein klaresVerständnis für das Umfeld der globalen Philanthropie zu vermitteln.Mithilfe der Beiträge von mehr als 100 Experten auf Länder- undRegionalebene bewertet der GPEI 79 Volkswirtschaften auf einerFünf-Punkte-Skala (1,0-5,0) anhand von fünf Schlüsselfaktoren. DerGPEI 2018 zeigt, dass sich die regulatorischen Rahmenbedingungen fürPhilanthropie in sechs der elf Regionen seit 2015 verbessert haben,während das gesamte philanthropische Umfeld in etwa 40 Prozent deruntersuchten Länder und Volkswirtschaften weiterhin restriktiv ist.Das politische Umfeld stellt für philanthropisches Engagementbesonders große Herausforderungen dar. Der Durchschnittswert für daspolitische Umfeld war der niedrigste Durchschnittswert aller fünf inder Studie untersuchten Faktoren. Der Nahe Osten und Nordafrikanehmen unter den elf untersuchten Regionen den niedrigsten Rang ein,gefolgt von Subsahara-Afrika und Lateinamerika. Positiv zu vermerkenist, dass günstige Voraussetzungen für Philanthropie mit höherenWirtschaftsindikatoren wie dem BIP pro Kopf einhergehen."In einer Zeit großer Herausforderungen und politischerUnsicherheit rund um den Globus benötigen wir die Erkenntnisse ausdiesem Bericht um Entwicklungsziele zu erreichen und auf Krisen mitPhilanthropie zu reagieren", sagt Una Osili, Professorin fürWirtschaft und stellvertretende Dekanin für Forschung undinternationale Programme an der IU Lilly Family School ofPhilanthropy. "Da Milliarden von Dollar an philanthropischerUnterstützung und anderen Ressourcen auf dem Spiel stehen, müssen wirdie Faktoren verstehen, die es der Philanthropie ermöglichen zugedeihen genauso wie die, die sie einschränken".Zu den fünf Faktoren, die im GPEI gemessen werden, gehören: (1)Vorschriften über die Gründung und den Betrieb von philanthropischenOrganisationen; (2) Gesetze über die Vergabe und den Empfang vonSpenden im Inland; (3) Gesetze über grenzüberschreitende Spenden; (4)das politische Umfeld; (5) und das soziokulturelle Umfeld. Dies istdas erste Jahr, in dem der Bericht eine Überprüfung des politischenund soziokulturellen Umfelds in die Analyse einbezieht.Zu den wichtigsten Ergebnissen des Index 2018 gehören:- Während drei Fünftel der untersuchten Volkswirtschaftenüberwiegend günstige Voraussetzungen für Philanthropie haben,haben etwa zwei von fünf Volkswirtschaften ein eher restriktivesUmfeld. Auf einer Skala von 1,0 bis 5,0 liegt derGPEI-Weltdurchschnitt bei 3,64.- Das politische Umfeld ist eine entscheidende Herausforderung fürden philanthropischen Sektor. Das politische Umfeld - noch mehrals das regulatorische Umfeld - kann die Arbeit vonphilanthropischen Organisationen stark beeinträchtigen,insbesondere im Nahen Osten und Nordafrika (2,63), imsubsaharischen Afrika (2,75) und in Lateinamerika (2,88), wo diepolitische Unsicherheit besonders groß ist und die Werte unterdem globalen Durchschnitt liegen (3,41).- Regionen mit günstigen Rahmenbedingungen gehen mit einem höherenBruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf einher. Volkswirtschaften,die dafür bekannt sind, philanthropische Aktivitäten zubegünstigen, verzeichnen tendenziell ein entsprechend hohes BIPpro Kopf und eine hohe wirtschaftliche Entwicklung. DieVereinigten Staaten und Kanada (Gesamtindex 4,58), Nord- undWesteuropa (4,53) und Ozeanien (4,25) hatten die höchstenregionalen Durchschnittswerte und haben alle ein hohes BIP.- Migration und Naturkatastrophen hatten zwischen 2015 und 2018einen großen Einfluss auf den philanthropischen Sektor.Internationale Migrationskrisen wie die syrischeFlüchtlingskrise und Naturkatastrophen wie die Erdbeben inNepal und Mexiko, sowie El Niño oder die Hurrikane Irma undMaria haben die Zahl der Menschen, die humanitäre Hilfebenötigen, erhöht. Gleichzeitig stieg dadurch die Zahl dergemeinsamen Initiativen, die zur Deckung dieses Bedarfsergriffen wurden.- Wohltätigkeit ist ein wichtiger Aspekt in allen Kulturen. Dassoziokulturelle Umfeld meint den Raum, den eine Gesellschaftschafft und erhält, um sich über verschiedene Kanälephilanthropisch zu betätigen. Dieser Faktor hatte imDurchschnitt aller 79 untersuchten Länder den höchsten Wert, waszeigt, dass Wohltätigkeit in allen Gesellschaften in gewisserWeise verwurzelt ist, auch wenn die Öffentlichkeit dem formalenphilanthropischen Sektor nicht immer vertraut.- Partnerschaften zwischen philanthropischen Organisationen,Regierungen und Unternehmen wachsen weltweit - mithilfe vonTechnologie. Kooperationen können es Organisationen ermöglichen,komplexe und wachsende soziale Probleme effizient und effektivanzugehen. So wächst beispielsweise auch das webbasierteCrowdfunding weiter und wird in fast allen untersuchten Regioneneingesetzt.Über die Lilly Family School of PhilanthropyDie Indiana University Lilly Family School of Philanthropy widmetsich der Förderung der Philanthropie. Sie bildet Studenten undFachleute aus und befähigt sie, Vorreiter und Führungskräfte zuwerden, die positive und nachhaltige Veränderungen bewirken. 