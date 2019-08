Global Perspectives Initiative Studie 2019: Deutsche Unternehmen nehmen Afrika als Zukunftsmarkt wahr - Afrika gewinnt als Wirtschaftsstandort zunehmend an Bedeutung

Berlin (ots) -Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung, wertet die Ergebnisse als Bestätigung seinerpolitischen Schwerpunktsetzung auf wirtschaftliche Zusammenarbeit:"Der Marshallplan schafft die Grundlagen für mehr Investitionen inAfrika. Und mit dem Entwicklungsinvestitionsfonds machen wirbesonders dem Mittelstand ein konkretes Angebot: Wir unterstützenUnternehmen beim Sprung in Afrikas Märkte."Die Mehrheit der in Afrika engagierten Unternehmen sieht einewachsende Bedeutung von Afrika als Investitions- und Absatzmarkt inder Zukunft. Die Unternehmen schreiben Ländern mit dynamischerEntwicklung die größten Investitionspotentiale zu und betrachtendabei die Chancen für ihre eigene Branche durchweg positiver als dieWirtschaft insgesamt. Die Hauptrisiken für Investitionen in Afrikasind aus Sicht der deutschen Wirtschaft und Politik Korruption,politische Instabilität und Rechtsunsicherheit. Das bisherigepolitische Engagement zur Unterstützung und Förderung von privatenInvestitionen in Afrika bewerten Unternehmen grundsätzlich positivund wünschen sich noch mehr flankierende Maßnahmen. Sie sprechen sichfür eine Ausweitung der politischen Aktivitäten zur Stärkung derinternationalen Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem Kontinent aus.Dies sind die zentralen Ergebnisse einer repräsentativenElitebefragung im Auftrag der Global Perspectives Initiative (GPI).Die Führungskräftebefragung führte das Institut für DemoskopieAllensbach (IfD) durch. Sie wurde durch qualitative Tiefeninterviewsergänzt.REAKTIONEN AUF DIE ERGEBNISSE DER STUDIEMartin Jäger, Staatssekretär im Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung"Die Ergebnisse der Studie stimmen optimistisch. Sie zeigen aberauch, dass die Bundesregierung stärker gefragt ist, bei Beratung,finanzieller Unterstützung und Absicherung von Risiken. Hier hat dasBMZ auf Unternehmen angepasste Initiativen und neue Instrumenteaufgesetzt. Die Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigungentwickelt Projekte gemeinsam mit Unternehmen und AfricaConnect alsTeil des Entwicklungsinvestitionsfonds und finanziert Investitionenmit bis zu 4 Mio. EUR.Die Studie unterstreicht aber auch: Hauptrisiken für Investitionensind vor allem Korruption, politische Instabilität undRechtsunsicherheit. Mit der neuen Flaggschiff-Initiative Governanceunterstützt das BMZ seine Reformpartnerländer darin, guteRegierungsführung und Rechtsstaatlichkeit zu stärken und dieKorruption zu bekämpfen. Hierfür stellen wir dieses Jahr zusätzlich167,95 Mio. EUR zur Verfügung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf derVerbesserung der Rahmenbedingungen für Investitionen."Dr. Stefan Mair, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI"Die Märkte Afrikas werden für deutsche Unternehmen zunehmendattraktiv. Voraussetzung für mehr Investitionen sind eine effektiveKorruptionsbekämpfung, eine verstärkte regionaleWirtschaftsintegration sowie mehr Investitionen in Bildung undInfrastruktur. Die Bundesregierung sollte die afrikanischen Partnerbei der Verbesserung der Rahmen-bedingungen vor Ort stärkerunterstützen."Dr. Ingrid Hamm, Geschäftsführerin der Global PerspectivesInitiative"Afrika ist in der deutschen Wirtschaft und Politik angekommen.Die Unternehmen sehen afrikanische Länder als Wirtschaftspartner underkennen auch bei hoher Risikoeinschätzung die Investitions- undAbsatzchancen. Das sind positive Nachrichten für Afrika, dennEntwicklung braucht ökonomisches Wachstum."ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSEPolitik und Wirtschaft messen der Entwicklung Afrikas großeBedeutung beiDie große Mehrheit in Politik und Wirtschaft glaubt, dass dieEntwicklung Afrikas für Europa von großer Bedeutung ist. 96 Prozentder Befragten aus Politik und Wirtschaft halten es für sehr wichtigoder wichtig, dass sich Afrika gut entwickelt. Auch im Hinblick aufdie Entwicklung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Europas istes aus Sicht der Unternehmen ratsam, Afrika verstärkt in den Blick zunehmen.Mehrheit der Politik und Wirtschaft sieht Investitionschancen inAfrikaDie individuelle Einschätzung der Chancen und Risiken auf Seitender Unternehmen ist maßgeblich für künftigeInvestitionsentscheidungen. Insgesamt sprechen die befragtenSpitzenkräfte aus Politik und Wirtschaft Investitionen in Afrika zugleichen Teilen Chancen und Risiken zu. Für 46 Prozent derFührungskräfte überwiegen die Investitionschancen, für 44 Prozent dieRisiken. Die Einschätzung von Wirtschaft und Politik divergiertjedoch: Zwei Drittel (67 Prozent) der befragten Politiker sind davonüberzeugt, dass die Chancen überwiegen. Diese Ansicht teilen 39Prozent der in Afrika investierten Unternehmen. 69 Prozent der inAfrika engagierten Unternehmen, die überwiegend Risiken sehen, sehenjedoch auch erhebliche Chancen auf dem Kontinent. Lediglich einDrittel glaubt, dass dies nicht der Fall ist. Dabei relativiert sichdie Skepsis der in Afrika engagierten Unternehmen deutlich bei derEinschätzung der eigenen Branche. Unternehmen bewerten dieInvestitionschancen für ihre Branche durchweg optimistischer als dieWirtschaft insgesamt. 53 Prozent der investierten Unternehmen sehenfür die eigene Branche überwiegend Chancen in Afrika, nur 35 Prozentüberwiegend Risiken.Hauptrisiken: Korruption, politische Instabilität undRechtsunsicherheitBei der Einschätzung der Hauptrisiken in Afrika gibt es einenbreiten Konsens in Wirtschaft und Politik. Dies sind aus Sicht derMehrheit vor allem Korruption (52 Prozent) und politischeInstabilität (50 Prozent), wobei die Wirtschaft der Korruption nochgrößere Bedeutung beimisst als der mangelnden Stabilität. Diebefragten Politiker messen dagegen der politischen Instabilität (54Prozent) tendenziell noch größere Bedeutung bei als dem PhänomenKorruption (45 Prozent).Prof. Dr. Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts fürDemoskopie Allensbach, ergänzt: "Politik und Wirtschaft sind sicheinig bei den Hauptrisiken in Afrika. In den Tiefeninterviews zogenUnternehmen für ihr Geschäftsfeld jedoch die Bilanz, dass sie heutemit weniger Korruption konfrontiert sind als früher. MangelndeInfrastruktur (8 Prozent) und Fachkräftemangel (7 Prozent) werden alsgeringe Risiken eingestuft.Länder mit dynamischer Entwicklung haben größteEntwicklungschancenAfrikas Entwicklungschancen lassen sich nach Ansicht der befragtenUnternehmen nicht pauschal bewerten. In der quantitativen Befragungsetzte die große Mehrheit, 77 Prozent der befragten Politiker und 58Prozent der befragten Wirtschaftsvertreter mit Aktivitäten in Afrika,auf Länder, die in den letzten Jahren einen dynamischenwirtschaftlichen Aufschwung verzeichnet haben. Dazu zählen Länder wieGhana, Senegal oder Äthiopien. Erwähnt wurden weitere Länder, die imZuge des Compact with Africa-Programmes identifiziert wurden, sowiedie Maghreb-Staaten. Die größten Entwicklungschancen verorten 46Prozent der in Afrika investierten Wirtschaftsvertreter inetablierten starken Volkswirtschaften wie Nigeria aber auchSüdafrika.Bedeutung von Afrika als Absatzmarkt in der Zukunft wächstDie große Mehrheit (65 Prozent) der in Afrika engagiertenUnternehmen geht davon aus, dass der Kontinent als Absatzmarkt weiteran Bedeutung gewinnen wird. Derzeit ist Afrika für 14 Prozent derUnternehmen als Absatzmarkt bereits sehr wichtig oder wichtig.Kurzfristig ist eine Ausweitung des Afrika-Engagements in ersterLinie von jenen Unternehmen zu erwarten, die in Afrika bereits aktivsind.Unternehmen begrüßen politische Unterstützung für Investitionen inAfrika90 Prozent der Führungskräfte aus Wirtschaft und Politikbefürworten das staatliche Engagement zur Unterstützung und Förderungvon privaten Investitionen in Afrika. Die in Afrika engagiertenUnternehmen sind überzeugt, dass staatliche Instrumente Investitionenin Afrika erleichtern können. Das bisherige politische Engagement undinsbesondere die materielle Absicherung von Risiken wird alshilfreich empfunden. 87 Prozent der Wirtschaft bewerten dieAktivitäten der Politik grundsätzlich positiv. Gleichzeitig wünschensie sich eine höhere Wirkung der Maßnahmen. Zwei Drittel (73 Prozent)resümiert, dass sie insgesamt erst schwache Impulse zeigen.Verfügbarkeit von Informationen und differenziertes Narrativ überAfrika bleiben wichtigEine gute Informationsbasis wird von den Teilnehmern derqualitativen Befragung als sehr wichtig erachtet. Die bestehendenUnterstützungsangebote zu Investitionen in Afrika werden überwiegendpositiv bewertet. Gleichzeitig wiesen mehrere Gesprächspartner daraufhin, dass auch die eigene Beobachtung und Information vor Ort eineunverzichtbare Informationsquelle ist, wie auch der Austausch mitanderen Unternehmen, die im jeweiligen Land engagiert sind. BesondereBedeutung bei der Aufklärung und Bereitstellung von Informationenwird auch dem Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft zugeschrieben.In den Tiefeninterviews bemängelten die Befragten, dass kritischeEntwicklungen in einzelnen Ländern unzulässig verallgemeinert würden,so dass Afrika insgesamt als Gefahrenzone wahrgenommen wird. Siemachen deutlich, dass es wichtig bleibt, die Heterogenität Afrikas zuverstehen und ein differenzierteres Bild des Kontinents zu fördern.Die gesamte Studie, die Zusammenfassung sowie korrespondierendeGrafiken stehen hier zum Download bereit:http://bit.ly/Wirtschaft-AfrikaÜber die Global Perspectives Initiative (GPI)Die Global Perspectives Initiative ist eine gemeinnützigeOrganisation, die 2016 in Berlin gegründet wurde. Die Initiative hatsich zum Ziel gesetzt, den Diskurs über eine nachhaltige, ausgewogeneund gerechte globale Entwicklung zu fördern und damit auch denBeitrag Deutschlands zur Erfüllung der 2015 von den VereintenNationen verabschiedeten Ziele nachhaltiger Entwicklung zuunterstützen. Dafür führt sie in unterschiedlichenDiskussionsformaten regelmäßig Meinungsführer aus Politik,Wirtschaft, Medien und Zivilgesellschaft zusammen, um zentrale Themender globalen Entwicklung zu erörtern und zum Handeln zu motivieren.Web: https://globalperspectives.orgFacebook: https://www.facebook.com/GlobalPerspectivesInitiative/Twitter: https://twitter.com/gpi_germanyLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/17910994/Updates: https://globalperspectives.org (Newsletter-Anmeldung unten)Pressekontakt:Nadine BütowEmail: n.buetow@globalperspectives.orgMobil: +49 (0)152 5454 9532Original-Content von: Global Perspectives Initiative, übermittelt durch news aktuell