Global Peace Index: Weltfriedenslage ist, gemessen am letzten Jahrzehnt, aktuell auf Tiefststand

London (ots/PRNewswire) -- 92 Länder wiesen zwischen 2016 und 2017 eine Verschlechterung auf,71 Länder zeigten eine Verbesserung - dies ist das schlechtesteErgebnis der letzten vier Jahre.- In den letzten zehn Jahren war das BIP-Wachstum der Länder, diesich im im Hinblick auf Frieden verbessert haben, siebenmal höherals das der Länder, deren Friedensniveau sich verschlechtert hat.- Der Anteil der Militärausgaben am BIP ist im Ländervergleichstärker zurückgegangen als gestiegen- Die Zahl der Gefechtstoten hat im letzten Jahrzehnt zugenommen, underhöhte sich in den letzten zehn Jahren um 264 Prozent.- Sowohl in Europa als auch in Nordamerika wurde es im letzten Jahrweniger friedlich, dies gilt auch für vier weitere Regionen. 23 von36 Ländern in Europa entwickelten sich rückläufig.- Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Gewalt belaufen sich 2017 auf14,8 Billionen USD bzw. 12,4 Prozent des globalen BIP - diesentspricht rund 2.000 USD pro Kopf.- Flüchtlinge machten 2017 erstmalig in der Geschichte der Neuzeitnahezu 1 Prozent der Weltbevölkerung aus - dies ist mehr als dieBevölkerung des Vereinigten Königreichs bzw. entspricht mehr alsder Hälfte der Bevölkerung Russlands.Die 12. Ausgabe des jährlichen Global Peace Index (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.visionofhumanity.org_&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=ddKn0a3jbplawquX4Cul9hPFs9BQmTFDU26bDsbe_SM&m=2L3Xfx13D52WASG5Alm4C7K47rdnPrUPQQVfMqG9KXk&s=KxP0Qvao-zRC7L8WSKGhax2URpfavkY-YOmJ1i-GRMA&e=) (GPI) Report, der vom internationalenThinktank Institute for Economics and Peace (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__economicsandpeace.org_&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=ddKn0a3jbplawquX4Cul9hPFs9BQmTFDU26bDsbe_SM&m=2L3Xfx13D52WASG5Alm4C7K47rdnPrUPQQVfMqG9KXk&s=3ns6d0n9434KNBjueZmNtyORGaw6H7u-98eKD0Grd44&e=) (IEP) erstellt wird, zeigt auf, dass die Welt,gemessen am letzten Jahrzehnt, heutzutage ein weniger friedlicher Ortist.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/700115/Institute_for_Economics_and_Peace_Logo.jpg (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__mma.prnewswire.com_media_700115_Institute-5Ffor-5FEconomics-5Fand-5FPeace-5FLogo.jpg&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=ddKn0a3jbplawquX4Cul9hPFs9BQmTFDU26bDsbe_SM&m=2L3Xfx13D52WASG5Alm4C7K47rdnPrUPQQVfMqG9KXk&s=KLp3omuU34vcn-1G7YGHU2ZU0FmwBuDkWkcslDXC4e8&e=) )Der GPI für 2018 zeigt eine Welt, in der die Spannungen, Konflikteund Krisen, die in den letzten zehn Jahren aufgetreten sind, ungelöstbleiben, was zu einem allmählichen, nachhaltigen Rückgang desFriedensniveaus führt. Zu der Verschlechterung im letzten Jahr trugenvor allem die Eskalationen bei zwischenstaatlichen und internenbewaffneten Konflikten, wachsender politischer Terror und einvermindertes Engagement für UN-Friedensmissionen bei. Syrien,Afghanistan, Süd-Sudan, der Irak und Somalia sind die am wenigstenfriedlichen Länder, die friedfertigsten sind Island, Neuseeland,Österreich, Portugal und Dänemark.Der GPI ist die global führende Bemessungsgrundlage derFriedlichkeit von Ländern auf der ganzen Welt. Der Report erfasst99,7 Prozent der Weltbevölkerung und verwendet 23 qualitative undquantitative Indikatoren aus renommierten Quellen zur Erstellung desIndexes. Diese Indikatoren sind in drei Schlüsselbereiche unterteilt:'andauernde Konflikte', 'Sicherheit und Schutz', und'Militarisierung'. Alle drei Bereiche haben im letzten Jahr eineVerschlechterung erfahren.Obwohl Europa seine Position als friedlichste Region der Weltbeibehalten konnte, hat sich die Lage im dritten Jahr in Folgeverschlechtert. Zum ersten Mal in der Geschichte des Index ist einwesteuropäisches Land mit unter den fünf stärksten Absteigern -Spanien fällt aufgrund innenpolitischer Spannungen und zunehmenderTerrorismusauswirkung um 10 Plätze auf Platz 30 zurück. Imvergangenen Jahrzehnt haben sich, bedingt durch höhere politischeInstabilität, wachsende Auswirkungen des Terrorismus und einer alsverstärkt wahrgenommenen Kriminalität 61 Prozent der Länder in Europarückläufig entwickelt. Auch keines der nordischen Ländern kann ein imVergleich zu 2008 höheres Friedensniveau verzeichnen.Steve Killelea (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__economicsandpeace.org_about-2Dus_our-2Dleadership_steve-2Dkillelea&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=ddKn0a3jbplawquX4Cul9hPFs9BQmTFDU26bDsbe_SM&m=2L3Xfx13D52WASG5Alm4C7K47rdnPrUPQQVfMqG9KXk&s=pPMZ3bCWYnjeiMGfxEKA6xHLBXWSjUder9amDpg1oMY&e=), Gründer und Executive Chairmandes IEP, erklärt: "Wir sind in den letzten zehn Jahren an vielenFronten vorangekommen, aber die Zielsetzung von mehr Frieden in derWelt ist schwer fassbar geblieben. Unsere Untersuchungen machen diesdeutlich, denn sie zeigen auf, dass es viel schwieriger ist, Friedenzu schaffen, als ihn zu zerstören. Dies erklärt zum Teil, warum dieLänder, die am Ende der Liste stehen, auch weiterhin in einemandauernden Konflikt gefangen bleiben. AnhaltendeAuseinandersetzungen wie die in Syrien, Jemen, Libyen und Afghanistanhaben in den letzten zehn Jahren zu einer deutlichen Zunahme vonGefechtstoten, einer wachsenden Flüchtlingspopulation undTerrorismusanstieg geführt."Europa, die friedlichste Region, hat ebenfalls Einbußen hinnehmenmüssen - 23 der 36 Länder weisen im letzten Jahr eineVerschlechterung in Bezug auf Friedfertigkeit auf, die in ersterLinie das Ergebnis zunehmender politischer Spannungen und sichverschlechternder Beziehungen zwischen den Ländern ist".Die stärkste Verbesserung zeigte sich im letzten Jahrüberraschenderweise im Anteil der Militärausgaben am BIP, der in 88Ländern zurückging, in 44 Ländern stieg. Die durchschnittlichenMilitärausgaben der Länder in Prozent des BIP setzen ihrenjahrzehntelangen Abwärtstrend fort - 102 Länder geben in diesemBereich weniger aus. Gemessen am BIP zählen drei der fünfskandinavischen Länder zu den größten Waffenexporteuren.Gewalt kostete die Weltwirtschaft im Jahr 2017, bezogen aufKaufkraftparität (Purchasing Power Parity, PPP) 14,8 Billionen USD.Dies entspricht 12,4 Prozent der weltweiten Wirtschaftstätigkeit(weltweites Bruttosozialprodukt) bzw. 1.988 USD pro Kopf. Diewirtschaftlichen Auswirkungen von Gewalt kletterten 2017 um 2Prozent, da die Kosten für Konflikte und die Ausgaben für die innereSicherheit gestiegen sind, wobei die größten Zuwächse bei denSicherheitsaufwendungen in China, Russland und Südafrika zuverzeichnen waren.Der diesjährige Bericht stellt ferner fest, dass sehr friedlicheLänder auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile gegenüber den amwenigsten friedvollen Ländern haben: Die Inflationsraten sind inVolkswirtschaften mit niedrigem Friedensniveau fast dreimal höher,die Zinssätze mehr als doppelt so hoch, die ausländischenDirektinvestitionen liegen bei knapp der Hälfte".Killelea kommentiert: "Die langfristigen wirtschaftlichenVorteile, die sich aus friedlichen Verhältnissen ergeben, sind imdiesjährigen Bericht von besonderem Interesse. Die Länder mit demhöchsten Friedensniveau haben in den letzten sechzig Jahren, imVergleich zu den am wenigsten friedensorientierten Ländern,zusätzliche zwei Prozentpunkte BIP-Wachstum erzielt. Betrachtet mandie wirtschaftlichen Vorteile, die Frieden im letzten Jahrzehntbewirkt hat, so weisen die Länder, die sich in Bezug aufFriedfertigkeit verbessert haben, fast siebenmal höhereBIP-Wachstumsraten als die Länder auf, die sich im Index rückläufigentwickelten. Dies sind wirklich bemerkenswerte Zahlen, die denwirtschaftlichen Nutzen des Friedens unterstreichen".Die Punktzahl der USA ging weiter zurück, was auf die zunehmendepolitische Instabilität zurückzuführen ist, trotz der geringerenAuswirkungen von Terrorismus und Militarisierung. Die USA reihen sichdamit nun unter die sieben G20-Mitglieder ein, die sich zu den 50 amwenigsten friedlichen Ländern der Welt zählen, gemeinsam mit Mexiko,Südafrika, Saudi-Arabien, Indien, der Türkei und Russland.Sechs der neun Weltregionen haben sich in Bezug auf dasFriedensniveau verschlechtert, wobei auch die vier friedfertigstenRegionen Europa, Nordamerika, der Asien-Pazifikraum und Südamerikaabgebaut haben.Regionaler Überblick:- Der Nahe Osten und Nordafrika war auch im Jahr 2018 die amwenigsten friedliche Region der Welt, trotz einer leichtenVerbesserung in der Punktzahl, die das Resultat von Entwicklungenim Irak und in Syrien hinsichtlich der abnehmenden Reichweite vonISIL ist. Katar hat den größten Rückgang verzeichnen müssen, da derpolitische und wirtschaftliche Boykott der VAE, Saudi-Arabiens,Ägyptens und Bahrains zu einer Verschlechterung der Beziehungen zuden Nachbarländern und zu politischer Instabilität geführt haben.- Der allgemeine Trend in Europa ist eine Konvergenz imFriedensniveau, wobei sich die friedvollsten Länder, vor allem inWesteuropa, rückläufig entwickeln, während sich Länder mitschwächeren Ergebnissen, viele davon in Osteuropa, verbessernkonnten.- Das Friedensniveau in der Region Asien-Pazifik hat sichverschlechtert - 11 Länder sind abgestiegen, acht Länder weiseneine Verbesserung auf. Myanmar erlebte die stärksteVerschlechterung und büßte 15 Plätze ein. Australien weist aufgrundhöherer Inhaftierungsraten und steigender Militarisierung denzweitstärksten Rückgang auf.- In Nordamerika ist das Friedensniveau in den Vereinigten Staatenzum zweiten Mal in Folge gesunken und bewegt sich nun auf demschlechtesten Stand seit 2012. Kanada musste nach den Attacken inQuebec City und Edmonton eine Hochstufung hinsichtlich derMöglichkeit von Terroranschlägen hinnehmen.- Russland und Eurasien hielten sich trotz einer leichtenVerschlechterung des Gesamtergebnisses auf Platz sieben. DieUkraine, die Kirgisische Republik und Moldavien verbesserten ihrePunktzahl, während neun andere Länder sich verschlechterten.Russland wies dabei den nach Armenien zweitstärksten Rückgang auf.- Die größten Herausforderungen für den Frieden in Mittelamerika undder Karibik sind Kriminalität und Korruption. Die Region hat seitacht Jahren die schlechtesten Werte im Index hinsichtlich Mordrate,Gewaltkriminalität und erhöht wahrgenommener Kriminalität.- Südamerika hat nach wie vor mit dem Thema Gesetzlosigkeit zukämpfen. Den stärksten Anstieg in der Region verzeichnetArgentinien, gefolgt von Brasilien und Kolumbien.- Die Ungleichheit in Bezug auf Frieden hat sich in Südasien im Laufedes Jahres weiter vergrößert, wobei die am wenigsten friedlichenLänder - Afghanistan and Pakistan - ihren Abwärtstrend fortsetzten,während sich die friedfertigsten - Bhutan and Sri Lanka - weiterpositiv entwickelten.- In Subsahara-Afrika gab es in Bezug auf Frieden vier der fünfgrößten Verbesserungen, nämlich Gambia, Liberia, Burundi undSenegal. Das Friedensniveau in der Demokratischen Republik Kongoverschlechterte sich weiter und beeinträchtigte die Aussichten desLandes, Krisen wie die anhaltende Ebola-Epidemie zu überstehen.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.visionofhumanity.org.HINWEISE AN DIE REDAKTIONDen GPI Report, Videomaterial und interaktive Karten finden Sieunter: http://www.visionofhumanity.orgTwitter: https://twitter.com/GlobPeaceIndex (#GlobalPeace18)Facebook: http://www.facebook.com/globalpeaceindexInformationen zum Global Peace Index (GPI)Dies ist die 12. Ausgabe des GPI. Die global führendeBemessungsgrundlage der Friedlichkeit von Ländern auf der ganzen Weltwird vom Institute for Economics and Peace (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__economicsandpeace.org_about-2Dus&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=ddKn0a3jbplawquX4Cul9hPFs9BQmTFDU26bDsbe_SM&m=2L3Xfx13D52WASG5Alm4C7K47rdnPrUPQQVfMqG9KXk&s=X3Q4dg-mAGCHV5KOzwoCHlVbVaw6pXhr7RsfdwvaVJY&e=) (IEP) erstellt und misst anhand von 23Einzelindikatoren andauernde inländische und internationaleKonflikte, die Sicherheit und den Schutz in der Gesellschaft sowiedie Militarisierung in 163 Ländern.Informationen zum Institute for Economics and PeaceDas IEP ist ein internationaler, unabhängiger Thinktank, der sichder Aufgabe widmet, den Weltfokus auf Frieden als ein positives,erreichbares und reales Maß für das menschliche Wohlergehen und denFortschritt zu verlagern. Das IEP verfügt über Niederlassungen inSydney, New York, Den Haag und Mexiko-Stadt.