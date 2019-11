Global Payments: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Global Payments":

Für die Aktie Global Payments aus dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse New York am 04.11.2019, 11:32 Uhr, ein Kurs von 172.26 USD geführt.

Unsere Analysten haben Global Payments nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 24,07 und liegt mit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 156,71. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Global Payments auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 18 Analystenbewertungen für die Global Payments-Aktie abgegeben. Davon waren 17 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Global Payments-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 5 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 180,79 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 4,89 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (172,35 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Global Payments somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,45 Prozent liegt Global Payments 0,97 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,42. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.