Global Payments: Fakten, Fakten, Fakten!

Global Payments weist am 22.07.2019, 00:49 Uhr einen Kurs von 164.74 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt.

Global Payments haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Global Payments konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Global Payments auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Global Payments-Aktie ein Durchschnitt von 132,57 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 164,73 USD (+24.26 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (159,27 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3.43 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Global Payments-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Global Payments erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Global Payments im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Global Payments. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".