Global Payments Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Für die Aktie Global Payments stehen per 18.02.2022, 17:09 Uhr 137.81 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Global Payments zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Global Payments auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Global Payments ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,07 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 143,4 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Global Payments schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,68 % und somit 1,05 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,73 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Global Payments damit 84,72 Prozent unter dem Durchschnitt (59,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 87,62 Prozent. Global Payments liegt aktuell 112,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

Global Payments kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Global Payments jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Global Payments Aktie.

Global Payments: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...