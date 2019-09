Global Palm: Ist das wirklich alles?

Für die Aktie Global Palm stehen per 12.09.2019, 02:00 Uhr 0.16 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. Global Palm zählt zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Global Palm einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Global Palm jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Global Palm investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,88 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen Mehrertrag in Höhe von 2,54 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Global Palm in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Global Palm haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Global Palm bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 41,48 ist die Aktie von Global Palm auf Basis der heutigen Notierungen 58 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (26,31) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".