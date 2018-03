Global One neuer Gesellschafter beim Caruso Datenmarktplatz (FOTO)

München (ots) -Die Caruso GmbH hat mit der Global One Automotive GmbH eineweitere große internationale Handelskooperation als Gesellschaftergewonnen. Nach der ATR International AG und der CARATUnternehmensgruppe konnte der offene, neutrale Datenmarktplatz damitbereits den dritten Gesellschafter aus dem Segment Handelakquirieren. Seit ihrer Gründung im März 2017 lenken künftig somitsechs Gesellschafter die Geschicke der Caruso GmbH. Aktuell werdenweitere Gespräche mit zahlreichen potenziellen Gesellschaftern ausunterschiedlichen Marktsegmenten geführt."Wir freuen uns, schon in einer so frühen Phase bei Caruso an Bordzu sein", erklärte Gerald Foster, Geschäftsführer der Global One."Angesichts der immensen Bedeutung des Connected Car für den freienAutomotive Aftermarket und den geschäftlichen Möglichkeiten, die sichmit intelligenten, digitalen Dienstleistungen eröffnen, gilt es dasnotwendige Know-how rechtzeitig aufzubauen. Wir wollen die Chancender Digitalisierung voll ausschöpfen und freuen uns darauf, innerhalbvon Caruso mit Partnern gemeinsam an entsprechenden Konzeptenarbeiten zu können."Jürgen Buchert, einer der beiden Geschäftsführer der Caruso GmbHund Geschäftsführer des Mehrheitsgesellschafters TecAlliance,würdigte die Verstärkung der Gesellschafterstruktur durch Global Oneals "einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklungunseres Datenmarktplatzes". Die Global One sei eine sehr erfolgreicheHandelsorganisation im freien europäischen Aftermarket, für die diedigitale Vernetzung der stationären Handels- und Werkstattstrukturein wichtiger strategischer Schwerpunkt darstellt. "In den kommendenWochen werden wir weitere neue Gesellschafter aus anderen Segmentendes Mobilitätsmarktes begrüßen können, ich bin überzeugt, dass sichsehr schnell Ansätze zur Kooperation abzeichnen werden."Mit der Beteiligung von Global One hat Caruso derzeit insgesamtsechs Gesellschafter. Neben dem initialen Anteilseigner undWegbereiter TecAlliance sind dies noch ATR International AG, eine derweltweit größten und erfolgreichsten Handelskooperationen führenderKfz-Teilegroßhändler, die Eucon Group, führender Anbieter vonMarktinformationen für Fahrzeughersteller und Automobilzulieferersowie Digitalisierungsexperte für Versicherungen und Real Estate, dieCARAT-Unternehmens-gruppe, einer der größten Handelskooperationen inDeutschland sowie die DVSE GmbH, Europas führender Anbieter undLieferant für Informations- und Katalogsysteme, Services, Werkstatt-und Shopsoftware.Anlässlich des Beitritts von Global One erläuterte Alexander Haidnoch einmal die Gesellschaftsstruktur der Caruso GmbH: "Jeder Partnerkann entscheiden, ob er auch Gesellschafter werden will. In dieserFunktion hat er Mitspracherechte in Bezug auf das Business-Modelloder die strategischen Ziele. Diese Struktur unterscheidet uns vonallen anderen existierenden Marktplätzen. Daneben ist die Caruso GmbHgewinnorientiert ausgerichtet", erklärte Haid. "Sie schüttet keineDividende an die Gesellschafter aus, sondern die Gewinne fließenvollständig in die Weiterentwicklung des Marktplatzes ein. Damit wirdCaruso kontinuierlich die Funktionalitäten seines Datenmarktplatzeserweitern und entsprechend der Bedürfnisse der Partnerweiterentwickeln."Die Vision von Caruso ist es, im Zuge der fortschreitendenDigitalisierung für alle bisherigen und zukünftigen Akteure desAutomotive Aftermarket einen neutralen, offenen und sicherenDatenmarktplatz zu schaffen. Caruso ermöglicht auf diese Weise einevollständige Neugestaltung der Geschäftsprozesse und eine zeitgemäßeForm der Wertschöpfung. Datenlieferanten können ihre Daten in einergeschützten und offenen Umgebung auf Basis eigener Geschäftsmodelleeiner Vielzahl an Interessenten gleichzeitig anbieten. Datennutzererhalten schnelleren und leichteren Zugang zu Daten verschiedenerAnbieter und können so eigene Mobilitätsservices entwickeln oderverbessern.Weitere Informationen gibt es auf www.caruso-dataplace.com.Über CarusoCaruso ist der neutrale, offene und sichere Mobilitätsdaten- undServicemarktplatz. Ziel von Caruso ist es, als eine neutrale undoffene Plattform bereitzustellen, die es allen Marktteilnehmernermöglicht, ihre Daten standardisiert in einer sicheren undvertrauenswürdigen Umgebung anzubieten. Geschäftspartner undGesellschafter können alle Akteure sein, die ein berechtigtesInteresse an Mobilitätsdaten und oder Services haben und sichbeteiligen wollen, beispielsweise Teilehersteller, Handel,Werkstätten, Versicherungen, Fleet- und Leasingunternehmen,Autovermietungen und Carsharing-Anbieter, Mobilfunkanbieter, undPannenservice-Unternehmen. Betreiber des Marktplatzes ist die CarusoGmbH mit Hauptsitz in Ismaning bei München. 