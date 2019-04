Global Net Lease: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Global Net Lease":

An der Heimatbörse New York notiert Global Net Lease per 09.04.2019, 10:35 Uhr bei 19,09 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Global Net Lease entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 11,12 Prozent und liegt damit 6,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: , 4,19). Die Global Net Lease-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Global Net Lease 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Global Net Lease vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 19,08 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 25,79 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 24 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Fundamental: Global Net Lease ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 83,26 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 10 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 92,82 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.