Global Mastermind Capital: Was macht der Markt?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Global Mastermind Capital unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken". Die Global Mastermind Capital-Aktie notierte am 26.10.2018 mit 0,2 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Die Aussichten für Global Mastermind Capital haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Global Mastermind Capital ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Specialty Finance) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,55 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,1 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Global Mastermind Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,25 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,2 HKD) weicht somit -20 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 0,2 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (0 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Global Mastermind Capital ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Global Mastermind Capital-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Global Mastermind Capital. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Global Mastermind Capital daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Global Mastermind Capital von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.