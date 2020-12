Global -MaIst das alles gewesen, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

Für die Aktie Global -Ma aus dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" wird an der heimatlichen Börse New York am 25.12.2020, 01:00 Uhr, ein Kurs von 17 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Global -Ma einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Global -Ma jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Global -Ma-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Global -Ma-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Global -Ma vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 13,33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -21,57 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (17 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Global -Ma somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,8 liegt Global -Ma unter dem Branchendurchschnitt (98 Prozent). Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 353,93 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Global -Ma schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 11,81 % und somit 6,24 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,56 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

