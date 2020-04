Global -MA: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

An der Börse New York notiert die Aktie Global -MA am 03.04.2020, 00:51 Uhr, mit dem Kurs von 8.51 USD. Die Aktie der Global -MA wird dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugeordnet.

Die Aussichten für Global -MA haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Global -MA-Aktie ein Durchschnitt von 18,87 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,58 USD (-54,53 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (15,76 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-45,56 Prozent), somit erhält die Global -MA-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Global -MA erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Global -MA damit 99,27 Prozent unter dem Durchschnitt (47,37 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 47,37 Prozent. Global -MA liegt aktuell 99,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Derzeit schüttet Global -MA höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 19,08 Prozentpunkte (24,48 % gegenüber 5,39 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".