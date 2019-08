Global -MA: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

An der Börse New York notiert die Aktie Global -MA am 27.08.2019, 23:41 Uhr, mit dem Kurs von 18.5 USD. Die Aktie der Global -MA wird dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Global -MA auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Global -MA-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 18,97 USD. Der letzte Schlusskurs (18,89 USD) weicht somit -0,42 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 19,89 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,03 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Global -MA ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Global -MA-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Global -MA damit 55,51 Prozent unter dem Durchschnitt (59,83 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 59,83 Prozent. Global -MA liegt aktuell 55,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,93. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Global -MA zahlt die Börse 28,93 Euro. Dies sind 62 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 76,64. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.