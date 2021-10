Global: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Global Partners LP":

An der Heimatbörse New York notiert Global -Ma per 08.10.2021, 12:15 Uhr bei 21.79 USD. Global -Ma zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Die Aussichten für Global -Ma haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Global -Ma als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Global -Ma vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 20 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -8,21 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 21,79 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Global -Ma weist derzeit eine Dividendenrendite von 10,72 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 5,42 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,3 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Global -Ma erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 73,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 44,36 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +29,07 Prozent im Branchenvergleich für Global -Ma bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 44,36 Prozent im letzten Jahr. Global -Ma lag 29,07 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.