Global Invacom: Das muss man erstmal verdauen!

Global Invacom weist am 29.10.2020, 18:47 Uhr einen Kurs von 0.09 SGD an der Börse Singapore auf. Das Unternehmen wird unter "Kommunikationsausrüstung" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Global Invacom einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Global Invacom jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Global Invacom liegt mit einem Wert von 8,71 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 43 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommunikationsausrüstung" von 15,29. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Global Invacom. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Global Invacom mit einer Rendite von -48,15 Prozent mehr als 56 Prozent darunter. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,19 Prozent. Auch hier liegt Global Invacom mit 53,34 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

