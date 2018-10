"Global Innovation 1000"-Studie: VW ist die Nummer 3 bei den weltweit größten Forschungs- und Entwicklungsbudgets

München (ots) - Strategy&-Analyse: Globale F&E-Ausgaben 2018 aufAllzeithoch von 782 Mrd. US-Dollar / Deutsche Firmen erhöhen ihreInnovationsausgaben um 6,1% auf 53,9 Mrd. Euro / Siemens seit 2011erstmals wieder unter den globalen Top 20 der Unternehmen mit dengrößten Forschungs- und Entwicklungsbudgets / China steigertF&E-Ausgaben um mehr als ein Drittel / Apple erobert Platz eins derals am innovativsten wahrgenommenen Unternehmen zurückSeit 2007 stiegen die Forschungs- und Entwicklungsausgaben (F&E)der 1000 größten börsennotierten Unternehmen weltweit nicht mehr sostark an wie 2018: Im aktuellen Jahr investieren die Unternehmen mit782 Mrd. US-Dollar 11,4% mehr als noch 2017 (702 Mrd. US-Dollar). DieForschungsintensität (Anteil der F&E-Ausgaben am Gesamtumsatz) hältmit 4,5% das Rekordniveau von 2017, so die zentralen Ergebnisse deraktuellen "Global Innovation 1000"-Studie von Strategy&, derStrategieberatung von PwC. Im Rahmen der Studie werden die Budgetsder 1000 größten börsennotierten Unternehmen mit den weltweithöchsten F&E-Ausgaben untersucht. Die F&E-Ausgaben der analysiertendeutschen Unternehmen stiegen von 50,8 Mrd. Euro (2017) um 6,1% aufaktuell 53,9 Mrd. Euro, wobei die durchschnittliche deutscheForschungsintensität mit 4,6% leicht über dem internationalenMittelwert liegt. Im weltweiten Vergleich stocken 2018 vor allemchinesische (+34,4%) und europäische Unternehmen (+14%) ihreF&E-Ausgaben massiv auf, während die nordamerikanischen Budgetslediglich um 7,8% wachsen.Wie 2017 führt Amazon das internationale Ranking der Unternehmenmit den größten F&E-Budgets vor Alphabet an. Platz drei belegtVolkswagen: Das Unternehmen konnte nach dem Absturz auf Platz fünf2017 in diesem Jahr wieder zwei Ränge gut machen. Auf Platz vier undfünf folgen mit Samsung und Intel zwei Firmen aus dem BereichComputer und Elektronik. Global entfallen 22,5% der F&E-Ausgaben aufdie Computer- und Elektronikbranche, 21,7% auf Healthcare-Unternehmenund 16% auf die Automobilbranche. Die mit 14,0% größteForschungsintensität weist dagegen die Software- und Internetbranchevor Healthcare- (11,4%) sowie Computer- und Elektronikunternehmen(7,3%) auf."2018 haben es mit VW, Daimler und Siemens wieder drei deutscheVertreter unter die Top 20 geschafft. Ihre hohen Aufwendungen fürInnovationen verdeutlichen die Bemühungen traditioneller Unternehmen,Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz oderIndustrie-4.0-Technologien zu fördern. Dass diese Programme durchausmit Erfolg umgesetzt werden, zeigt auch das gute AbschneidenDeutschlands im jüngsten Innovationsranking desWeltwirtschaftsforums. Doch erst der internationale Vergleich liefertden nötigen Kontext. So zeigen die drastischen Budgeterhöhungenchinesischer Unternehmen, dass sich Asien in Sachen Forschung undEntwicklung gerade erst warmläuft und hier in den kommenden Jahrenvermutlich ein Großteil zukunftsweisender Schlüsseltechnologienentwickelt wird", erläutert Dr. Peter Gassmann, Europachef von PwCStrategy&. "Daneben dringt etwa der F&E-Spitzenreiter Amazon in immermehr Branchen vor und verfügt über ein Forschungsbudget von über 20Mrd. US-Dollar. Mit Blick auf ihre globale Wettbewerbsfähigkeitmüssen sich deutsche Unternehmen weiter auf ihreinnovationsstrategischen Stärken konzentrieren und diese intragfähige Forschungsprogramme übersetzen."Wie innovativ Unternehmen von außen wahrgenommen werden, stehtjedoch nicht in direktem Zusammenhang mit den F&E-Budgets. DieBefragung internationaler F&E-Verantwortlicher ergab, dass 2018 Applevor Amazon und Alphabet als das innovativste Unternehmen weltweitgilt. Auf den Rängen vier bis zehn folgen Microsoft, Tesla, Samsung,Facebook, GE sowie die Neueinsteiger Intel und Netflix. Diese alsinnovativ wahrgenommenen Unternehmen sind im Schnitt auch finanziellerfolgreicher als die Konzerne, die am meisten in Forschung undEntwicklung stecken. So stiegen etwa die Einnahmen der zehn aminnovativsten wahrgenommenen Unternehmen in den letzten fünf Jahrenmit 49% stärker als die der Top 10 der Unternehmen mit den höchstenF&E-Ausgaben (37%)."Große Investments allein reichen nicht aus, um dieInnovationskraft zu fördern. Was erfolgreiche Innovatoren eint, istihr strategischer Umgang mit Forschung und Entwicklung sowie diefinanzielle Hebelwirkung, die sie damit erzielen. Sie achten auf eineklare Abstimmung zwischen Innovations- und Unternehmensstrategie undverankern die Unterstützung für Zukunftsprogramme in derUnternehmenskultur. Das ist auch eine Führungsfrage, weshalb dasManagement eng an Innovationsprojekten beteiligt sein sollte. Hinzukommt ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Endkonsumentensowie die Fähigkeit zu harten Entscheidungen bei der Auswahl vonForschungsvorhaben - nur wer sich frühzeitig auf die richtigenKernfelder fokussiert, bleibt langfristig erfolgreich", schließt Dr.Peter Gassmann.Die Ergebnisse der "Global Innovation 1000" finden Sie unter:http://strategyand.pwc.com/innovation1000Design der "Global Innovation 1000"-StudieFür die Studie identifizierte Strategy& die 1000 börsennotiertenUnternehmen mit den weltweit höchsten veröffentlichten F&E-Ausgabenwährend des letzten Geschäftsjahrs (Stand 30. Juni 2018). In einemzweiten Schritt wurden für die Studie die wichtigsten Finanz-,Umsatz-, Ertrags-, Kosten- und Profitabilitätskennzahlen dervergangenen zwölf Monate analysiert und in Zusammenhang mit denhistorischen Ausgaben für F&E gebracht. Die Zuordnung der Unternehmenzu Weltregionen richtet sich nach der Angabe des Unternehmenssitzes.Die F&E-Ausgaben, die Siemens etwa in den USA tätigt, fließen somitin die Region Europa ein. Darüber hinaus wurden im Rahmen einerBefragung unter 869 internationalen F&E-Verantwortlichen dieinnovativsten Unternehmen der Welt ermittelt.Pressekontakt:Annabelle KliesingSenior PR LeadPwC Strategy& (Germany) GmbHannabelle.kliesing@strategyand.de.pwc.comT: +49 89 54525613Original-Content von: Strategy&, übermittelt durch news aktuell