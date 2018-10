Global Health Clinics Aktie: Wieder auf dem Vormarsch!

Zu Anfang der neuen Woche hinterließ Global Health Clinics an der Börse keine gute Figur. Nach deutlichen Kursverlusten machte sich mancher Anleger schon Sorgen darum, dass die noch recht junge Erholungsbewegung schon wieder zu einem Ende kommen könnte. Im späten Handel am Dienstag nahmen aber die Bullen wieder das Zepter in die Hand und konnten die Verluste seit Montag wieder ausgleichen.

Am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.