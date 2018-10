Global Health Clinics Aktie: Spitzenklasse!

Global Health Clinics muss sich vor der Konkurrenz nicht verstecken. Davon sind die Anleger des Unternehmens wohl ohnehin schon überzeugt, Lift & Co. bestätigt derartige Ansichten jetzt mit einer Nominierung bei den diesjährigen Cannabis-Awards in Kanada. Dort wurde Global Health Clinics für den Titel als „beste Cannabis-Klinik in Kanada“ nominiert. Die Sieger des Wettbewerbs sollen Ende November bekanntgegeben werden.

Ein Beitrag von Robert Sasse.