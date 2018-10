Global Health Clinics Aktie: Schwacher Trost!

Global Health Clinics startet am Dienstag mit positiven Vorzeichen in den Handel. Die Aktie des Unternehmens kann sich im morgendlichen Handel um immerhin 3,76 Prozent verbessern. Angesichts von drastischen Verlusten im späten Handel am Montag ist das für die Anleger jetzt aber wohl nur ein schwacher Trost.

Für den Moment bleibt das Papier im Kurskeller gefangen. Obwohl in den letzten Tagen eine

Ein Beitrag von Robert Sasse.