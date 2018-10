Global Health Clinics Aktie: Geht da noch was?

Nach heftigen Kursverlusten Anfang Oktober holte die Aktie von Global Health Clinics in den letzten Tagen zu einer ansehnlichen Erholung aus. Alleine am Freitag verbesserte sich der Titel um satte 17,7 Prozent, was jetzt natürlich Lust auf mehr macht. Ob die gute Stimmung sich in der neuen Woche fortsetzt, steht aber noch in den Sternen.

Die Charttechnik gibt darüber auch nur wenig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.