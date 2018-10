Global Health Clinics Aktie: Ein Fest für Spekulanten!

Wer in Aktien von Global Health Clinics investiert, braucht sehr starke Nerven. Die Anteile des Unternehmens aus dem Cannabis-Bereich zeigen sich derzeit als enorm volatil. Erst vor einigen Wochen kam es zu einem drastischen Kurssturz, während am vergangenen Freitag die Kurse mit 17,7 Prozent in die Höhe schossen.

Wie es hier jetzt weitergeht, lässt sich kaum abschätzen. Zu nicht unwesentlichen Teilen beeinflussen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.