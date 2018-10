Global Health Clinics Aktie: Ein Fest für Spekulanten!

Wer das Spiel mit dem Feuer mag, der wird die Aktie von Global Health Clinics derzeit lieben. Das Papier kommt mit einer enormen Volatilität daher und springt an der Börse munter hin und her. Am Freitagmorgen ging es dabei um knapp 14 Prozent aufwärts, was sich aber auch schnell wieder ändern kann. Dass die Spekulanten hier so aktiv sind, liegt an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.