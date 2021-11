Global Grad Show präsentiert 150 bahnbrechende Ideen zur Veränderung der Welt

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -3.681 Absolventen von 464 Universitäten aus 70 Ländern reichten Beiträge ein, was die 7. Ausgabe der Global Grad Show zur bisher größten machtEine Alexa mit Herz; Software der nächsten Generation zur Entschlüsselung von Krankheiten; selbstheilende Baumaterialien und Textilien; Roboter, die Ökosysteme an Land und im Meer regenerieren; Lenkräder zur Überwachung der Gesundheit; ein tragbares Gerät, das Eltern die Bindung zu ihren neugeborenen Kindern ermöglicht; Autos mit Smogfilterung; Ein Ball, der Lebenszeichen innerhalb eines 5-Meter-Radius erkennt- Global Grad Show: Das allumfassende Schaufenster der Absolventenprojekte- Vielversprechendste Lösungen für komplexe ökologische und soziale Herausforderungen aufgezeigt- Studenten von 464 Universitäten, darunter Harvard, Stanford und Oxford, bis hin zu lokalen Hochschulen in Bhutan, Jamaika und Kongo reichen ihre Ideen ein- Das Programm wird durch eine Entwicklungsroute für Start-ups ergänzt, die Lösungen mit hohem Potenzial bei der Markteinführung unterstützt- Die Projekte spiegeln die kollektiven Anliegen in den Bereichen geistige und körperliche Gesundheit, Lebensmittelversorgung, Stadtleben, Ethik und Gemeinwohl wider- Die Zukunft des Planeten steht im Mittelpunkt des Interesses von Politikern und Bürgern weltweit- 150 Projekte der weltbesten Hochschulabsolventen zeigen den Weg zur Lösung von ProblemenHeute werden 150 hochinnovative akademische Projekte vorgestellt, die Leben verbessern, Gemeinschaften unterstützen und den Planeten schützen sollen. Die in die engere Wahl gekommenen Beiträge, die aus 2.600 Einsendungen aus 70 Ländern ausgewählt wurden, sind Teil der bisher größten Ausgabe der Global Grad Show. Sie unterstreichen die wichtigsten gemeinsamen internationalen Anliegen - von der Kinderbetreuung bis hin zu Netto-Null-Städten - und veranschaulichen das Ausmaß der Bemühungen - und des gemeinsamen Ansatzes - die notwendig sind, um diese Probleme anzugehen.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte:https://www.multivu.com/players/English/8982451-global-grad-show-unveils-150-game-changing-ideas-to-change-the-world/Die Global Grad Show, die bereits zum siebten Mal stattfindet, unterstützt die vielversprechendsten akademischen Talente im Bereich der sozialen und ökologischen Auswirkungen. Die in die engere Wahl gezogenen Projekte spiegeln wider, worauf sich Absolventen auf der ganzen Welt im vergangenen Jahr konzentriert haben, und beleuchten einige der größten Herausforderungen der Welt sowie die vielversprechendsten Ideen zu deren Bewältigung. Diese Lösungen wechseln zwischen Theorie und Praxis, Komplexität und Einfachheit und stammen von Universitäten wie Oxford, dem Imperial College London und Ivy League-Institutionen bis hin zu Hochschulen in Indonesien, Mexiko und Oman.Die Initiative, die in Zusammenarbeit mit der Dubai Culture & Arts Authority und der A.R.M Holding durchgeführt wird, bietet allen sich bewerbenden Studenten die Möglichkeit, am Entrepreneurship-Programm teilzunehmen, einem viermonatigen Entwicklungsprogramm, das den Bewerbern, die ihre Projekte vorantreiben wollen, die Möglichkeit gibt, ein Unternehmen zu gründen.Das virtuelle Schaufenster mit den 150 Projekten der diesjährigen Ausgabe ist abrufbar unter www.globalgradshow.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1679877/Global_Grad_Show_Logo.jpgOriginal-Content von: Global Grad Show, übermittelt durch news aktuell