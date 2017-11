Global Grad Show Exhibition 2017 in Dubai mit 200 innovativen Prototypen aus 43 Ländern

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Auf der Global Grad Show Exhibition 2017 in Dubai sind 200innovative Prototypen aus 43 Ländern zu sehen. Dieses Jahr ist diedritte Ausgabe dieser renommierten alljährlichen Veranstaltung, beider Absolventen der weltweit führenden Design- und technischenUniversitäten lebensverändernde Erfindungen präsentieren. Als Kuratoragiert der bekannte Autor und Designer Brendan McGetrick. Auf derGlobal Grad Show sind 200 innovative Projekte zu sehen, die ausweltweit mehr als 470 Bewerbungen ausgewählt wurden. Die Global GradShow-Ausstellung im Rahmen der Dubai Design Week läuft bis zum 18.November 2017.Die Pressemitteilung im Multimediaformat finden Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/8222651-global-grad-show-exhibition-dubai/Die Global Grad Show ist eine nichtkommerzielle Initiative, dieAbsolventen von 92 Universitäten nach Dubai einlädt, um dort ihrezukunftsweisenden Prototypen zu den Themen Befähigung, Vernetzung undNachhaltigkeit zu präsentieren. Die Absolventen kommen vonUniversitäten aus aller Welt, darunter führende Institutionen wie dieDesign Academy Eindhoven (Niederlande), das Massachusetts Instituteof Technology, (USA), das Royal College of Art (UK) und die NationalUniversity of Singapore. Darüber hinaus sind Projekte ausSchwellenmärkten zu sehen, die selten ein globales Publikumerreichen, beispielsweise von Designern aus Serbien, Uganda, Peru,Malaysia und Neuseeland.McGetrick hat als Projektkurator seine persönliche Vorstellung vonDesign einfließen lassen, die den Schwerpunkt auf vier Kategorienlegt: Innovation, die Technologie überschreitet und unabhängig vonWohlstand existiert; Gleichheit ohne Hierarchie unter Universitäten,Regionen und Designern; universelle Designs, die sich allen denkbarenProjektarten öffnen; sowie Einfluss auf die Welt als Ganzes durchLösungen für einige der weltweit drängendsten Probleme."Wir veranstalten die Global Grad Show, um wunderbare Ideenhochzuhalten", erklärt McGetrick. "Die Projekte der Ausstellung habeneinen direkten gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen. Wirpräsentieren einen Querschnitt der Designprogramme aus aller Welt, umzu zeigen, wie sich die besten Nachwuchsdesigner die Zukunftvorstellen. Durch die Programmvielfalt ergibt sich ein einzigartigerEinblick in die Arbeitsweise von Designern an verschiedenen Orten derWelt, die mit unterschiedlichen Budgets und in breit gefächertenKulturkreisen Lösungen für die Probleme und Chancen unserer Zeitentwickeln."Die Global Grad Show findet im Dubai Design District (d3) statt.In diesem Jahr wird zum ersten Mal ein Ausstellungsprojekt mit einemProgress Prize prämiert. Der siegreiche Prototyp wird durch eineinternationale Jury bestimmt, der Vertreter aus den BereichenJournalismus, Design, produzierendes Gewerbe, Innovation undInvestitionen angehören. Zu den Bewertungskriterien gehörenOriginalität der Idee, sozialer Nutzen, internationale Relevanz undMachbarkeit.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/602583/2017_Global_Grad_Show.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8222651-global-grad-show-exhibition-dubai/ (https://www.multivu.com/players/uk/8222651-global-grad-show-exhibition-dubai/)Pressekontakt:Mette Degn-Christensenmette@dubaidesignweek.ae+971-4-563-1418Original-Content von: Global Grad Show, übermittelt durch news aktuell