"Global Gladiators", Staffel 2: ProSieben schickt Sabrina Setlur, Lucas Cordalis, Jana Pallaske, Sabia Boulahrouz, Manuel Cortez, Joey Heindle, Miriam Höller und Ben nach Thailand (FOTO)

Unterföhring (ots) -Vom tropischen Dschungel über die Millionenmetropole Bangkok bisan die paradiesischen Strände der Andamanensee: Für die zweiteStaffel von "Global Gladiators" schickt ProSieben acht Promis aufAbenteuertrip nach Thailand. Die Dreharbeiten für dieReality-Game-Show haben vor kurzem begonnen. Sabrina Setlur, LucasCordalis, Jana Pallaske, Sabia Boulahrouz, Manuel Cortez, JoeyHeindle, Miriam Höller und Ben reisen in einem ausgebautenFrachtcontainer quer durch das asiatische Land. Überwacht vonzahlreichen Kameras. In spektakulären Challenges vor traumhafterKulisse müssen sich die "Gladiatoren" beweisen: Welcher Promi hat dienötige Ausdauer, Nervenstärke und den Teamspirit und wird "GlobalGladiator" 2018?Senderchef Daniel Rosemann: "Mit 'Global Gladiators' hat ProSieben2017 eine neue Reality-Game-Show entwickelt, die unseren Zuschauerngroßen Spaß gemacht hat. Für die zweite Staffel haben wir dasProgramm optimiert. Jetzt bin ich gespannt, wie sich die neuen'Gladiatoren' in Thailand schlagen werden. Wir freuen uns auf dienächste Staffel von 'Global Gladiators' 2018 in Asien!"Rückblick Global Gladiators 2017Im vergangenen Jahr schickte ProSieben zum ersten Mal acht Promisauf Abenteuertrip - quer durch das südwestliche Afrika. Trotz starkerTV-Konkurrenz, darunter auch die Live-Spiele der deutschenNationalmannschaft beim Fußball-Confederations-Cup, erzielt die ersteStaffel von "Global Gladiators" im Sommer 2017 gute Quoten. DasFinale zwischen Oliver Pocher und Lilly Becker vor imposanter Kulissean den Victoria Falls überzeugte mit 11,1 Prozent Marktanteil bei den14- bis 49-Jährigen.ProSieben zeigt die zweite Staffel von "Global Gladiators" imSommer 2018. Produziert wird die Show von FischWillWurm Media GmbH.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 20.02.2018Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell