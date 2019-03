Global Food Summit: acatech ist neues Mitglied im Kuratorium

Finanztrends Video zu



München, Berlin (ots) - Das Kuratorium des Global Food Summitfreut sich, ein neues Mitglied begrüßen zu können: ProfessorinMartina Schraudner, zuständig für das Innovationsforum der DeutschenAkademie der Technikwissenschaften in München, ist seit Anfang desJahres neues Kuratoriumsmitglied.Das Kuratorium besteht nun aus sechs Mitgliedern: Prof. DavidZilberman, Universität von Kalifornien, Berkeley; Prof. JustusWesseler, Wageningen Universität; Prof. Thomas Hofmann, TechnischeUniversität München (TUM); Dr. Simon Reitmeier, Cluster ErnährungBayern; Stephan Becker-Sonnenschein, Global Food Summit, und Prof.Martina Schraudner, acatech München."Lebensmittel sind ein wichtiger Anwendungsbereich für neueCircular Economy und biotechnologische Ansätze. Aus Sicht von acatechhandelt es sich hier um sehr wichtige Innovationsfelder", erklärtProf. Martina Schraudner. "Insofern verfolgen wir hier gleiche Zielewie der Global Food Summit. Ich verspreche mir viele Synergieeffekteund neue Kooperationsmöglichkeiten. Es geht um Forschung undInnovation und vor allem um die gesellschaftliche Debatte, inwieweitwir auf Fleisch verzichten oder auf Alternativen umsteigen könnenoder wie Food Waste vermieden werden kann. Hier ist alles wichtig,seien es tracking- und tracing-Technologien, neue Geschäftsmodelleoder urban farming Ansätze."Die Akademie, mit Sitz in München, Berlin und Brüssel, wird vonBund und Ländern gefördert für die Beratung von Politik undGesellschaft in Technologiefragen. acatech ist die Stimme derTechnikwissenschaften im In- und Ausland. Der gemeinnützige Vereinberät unabhängig und gemeinwohlorientiert. Dafür bringt acatechWissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen.Stephan Becker-Sonnenschein vom Global Food Summit: "Noch vor fünfJahren waren FoodTech und AgTech nur für Experten interessant. UnserAnspruch ist es zu zeigen, wie die interdisziplinären Ansätze wieTechnik und Lebensmittelproduktion - Precision Farming, Clean Meatoder Vertical Farming - zusammenwachsen und zusammengehören und dieBranche verändern. Dieser übergreifende Ansatz wird durch acatech inunserem Kuratorium wunderbar vertreten. Wir freuen uns wirklich sehr,dass wir acatech für unser Kuratorium gewinnen konnten."Der Global Food Summit 2019 am 20. und 21. März in Münchenbeschäftigt sich mit innovativer urbaner Lebensmittelproduktion:"Foodtropolis - Verändern Städte unsere Wahrnehmung von Essen undNatur?" Städte wie Schanghai, Amsterdam und das kanadische Guelph,oder auch Länder wie Dubai und Bangladesch stellen ihre Konzepte fürdie künftige Versorgung mit städtischen Lebensmitteln vor. Redner derWelternährungsorganisation FAO, des World Food Programme oder desDeutschen Bauernverbandes bewerten diese aktuellen Herausforderungen.Hier gibt's mehr Informationen: www.globalfoodsummit.comHier geht's zu den Tickets:www.globalfoodsummit.com/tickets.php?lang=dePressekontakt:Isabella Pfaffisabella.pfaff@globalfoodsummit.com(+49) 30 21 96 05 21Original-Content von: Global Food Summit, übermittelt durch news aktuell