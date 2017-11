Global Food Summit: Nahrungssicherheit ist Menschenrecht / Afrika braucht Rohstoff-Management, Technologischen Wissenstransfer und gentechnische Züchtungsmethoden ... Sagen die Afrikaner

--------------------------------------------------------------Hier anmeldenhttp://ots.de/dP6I0--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Am 29. und 30. November 2017 findet in Berlin derGlobal Food Summit 2017 statt, in Zusammenarbeit mit der Universitätvon Kalifornien Berkeley, der Wageningen Universität aus denNiederlanden und dem Global Food Summit Deutschland, vertreten durchStephan Becker-Sonnenschein. 26 internationale Redner ausWissenschaft, Unternehmen und Politik werden vertreten sei. EinSchwerpunkt des Kongresses bildet dieses Jahr der Blick Afrikas aufdie deutsche und europäische Nahrungsmitteldiskussion.Afrika hat das Zeitalter der Festnetztelefone, der gigantischenStahl- und Walzwerke sowie der Intensivierung der Landwirtschaft ganzeinfach übersprungen. Afrika ist direkt im digitalen Zeitalter, imZeitalter von Handy, Supermarkt und CRISPR angekommen. Und siehtdiese Entwicklung als nötig und normal für den Fortschritt in AfrikaEs wird Zeit, unseren Blick auf Afrika zu ändern.Die aktuelle Studie (Oktober 2017) von Matin Qaim, Professor fürAgrarökonomie an der Universität Göttingen, zeigt: Kleinbauern inAfrika, selbst Subsistenzbauern, kaufen durchschnittlich rund 40Prozent ihrer Nahrungsmittel hinzu. Sogar in der Erntezeit werdenmehr als ein Drittel aller Lebensmittel im Supermarkt oder lokalenMarkt zugekauft.Nahrungssicherheit in Afrika zu verbessern, so Matin Qaim weiter,heißt also auch, die ländlichen Märkte zu unterstützen und zustärken, nicht nur die Landwirtschaft selbst. Denn Märkte sindSchlüsselelemente der Versorgungssicherheit in Afrika.Matin Qaim wird seine neue Studie auf dem Global Food Summit am29. und 30. November in Berlin vorstellen.Gleichzeitig ist Afrika aber auch der Kontinent, auf dem - nachAsien - die meisten hungernden Menschen der Erde leben. Rund 223Millionen sind es nach neuesten Schätzungen der Vereinten Nationen.Kriege und Klimawandel sind wesentliche Ursachen dafür, aber auchendemische Krankheiten wie die Schlafkrankheit. Binta Iliyasu,Biochemikerin aus Nigeria, nennt sie die "Geißel Afrikas", die dieEntwicklung in den ländlichen Gebieten südlich der Sahara starkbehindert. Die Schlafkrankheit befällt Mensch und Tiere gleichermaßenund tötet jährlich rund 3 Millionen Rinder und geschätzte 55.000Menschen. Aus Mangel genauer statistischer Erhebungen geht man davonaus, dass die Todesrate weitaus höher liegt. Hauptüberträgerin derKrankheit ist die Tsetsefliege. Binta Iliyasu hofft darauf, künftiginnovative DNA-Impfstoffe gegen die Schlafkrankheit einzusetzen unddamit viele Länder gesundheitlich zu fördern.Die Biotechnologie ist auch eine Chance für die Landwirtschaft undViehzucht Afrikas, sagt Mahmoud Solh, ehemaliger Direktor derSaatgutbank ICARDA, assoziiert bei der FAO: "Afrika braucht hitze-,dürre- und salzresistente Pflanzen. Gentechnik ist zwar nicht dieeinzige Alternative", so Mahmoud Solh weiter, "man kann auch auftraditionelle Züchtungsverfahren zurückgreifen. Doch wenn es umEigenschaften geht, die in der natürlichen Artenvielfalt schwer zufinden sind, wie beispielsweise Schädlingsresistenz, ist Gentechniksehr hilfreich."Für Samuel Sternberg, Biotechnologe aus den USA, ist CRISPR/Cas9,das Genom-Editing, sogar eine große Chance für Fortschritt in denLändern Afrikas. Diese Form der Züchtung, bei der keine Gene fremderPflanzen oder Tiere eingepflanzt oder verpflanzt werden, sei sogareine "Demokratisierung des technologischen Zugangs und Fortschritts"für den Globalen Süden.Samuel Sternberg hat an der Entdeckung der CRISPR/Cas9-Methode imLabor von Jennifer Doudna mitgearbeitet und ist Mitautor des Buches"A Crack in Creation", das im Juli 2017 erschienen ist. Dort werdenChancen und Risiken der CRISPR-Methode dargestellt.Samuel Sternberg sowie Mahmoud Solh und Binta Iliyasu werden am29. und 30. November auf dem Global Food Summit in Berlin reden.Der Global Food Summit findet statt:AM: 29. & 30. November 2017UM: 15.30 Uhr (29. November)09.00 Uhr (30. November)IN: Radisson Blu Hotel BerlinKarl-Liebknecht-Str. 310178 BerlinAnmeldungen unter www.globlfoodsummit.com/bookingPressekontakt:Andreas Hennecke - andreas.hennecke@globalfoodsummit.comOriginal-Content von: Global Food Summit, übermittelt durch news aktuell