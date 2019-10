Global Food Summit 2020: Call for Abstracts & Posters - A Roadmap to a Global Circular Sustainable Food Economy

München, Berlin (ots) - Geschlossene Wirtschaftskreisläufe sollenkünftig intensiviert werden, um die Nachhaltigkeitsziele 2030 zuerreichen. Gerade im Bereich der Lebensmittelherstellung, -produktionund dem -vertrieb sind die Ideen eines geschlossenen Systemsbesonders hilfreich, da hier viele Nebenstoffströme entstehen, diezirkulär genutzt werden könnten.Wir rufen auf, zu dem Thema "Circular Food" oder "AI in foodproduction" Abstracts und Posters einzureichen. Stellen Sie Ihrwissenschaftliches Abstract und Ihr Poster beim Global Food Summit2020 vor. Lassen Sie führende Wissenschaftler aus Berkeley undWageningen, der TUM oder acatech, aber auch Unternehmen, Politik undMedien an Ihrem Forschungsprojekt teilhaben. Die ausgewählten Posterwerden während der gesamten Konferenz ausgestellt und zusätzlich aufunserer Webseite veröffentlicht. Höhepunkt der Posterpräsentation istder Posterrundgang.Reichen Sie Ihr wissenschaftliches Abstract und Poster zu denThemen "Circular Food" oder "AI in food production" beim Global FoodSummit 2020 (https://www.globalfoodsummit.com/abstracts.php?lang=de)ein.Richtlinien zur Abstract und Poster-Einreichung:Reichen Sie Ihre Abstracts und Posters bitte ausschließlich onlineein. Die Abstracts und Posters können in Englisch oder Deutschverfasst sein. Der Abstract-Text sollte maximal 2500 Zeichen (ohneLeerzeichen) umfassen und veröffentlichungsreif formuliert sein. DieEinreichungsfrist beginnt am 9. September 2019 und endete am 15.Januar 2020Bitte orientieren Sie sich bei der Einreichung an folgenderStruktur:- übergeordnete Bedeutung des Themas und Fragestellung der Arbeit- wichtigste Thesen- Darstellung der Methode- Schlussfolgerungen / ErgebnisseDie Autoren gewährleisten, dass auf sämtlichen Abbildungen,Tabellen etc. keine Rechte Dritter verletzt werden. Die Autorenübernehmen auch die Verantwortung für die Richtigkeit derpräsentierten Daten.Die eingereichten Vorschläge werden nach Abschluss derEinreichungsfrist von den Kuratoren des Global Food Summits, vonProf. Justus Wesssler, Universität Wageningen, Dr. Simon Reitmeier,Cluster Ernährung Bayern und Stephan-Becker-Sonnenschein, Global FoodSummit, nach folgenden Kriterien bewertet:- Relevanz des Themas- methodische Vorgehensweise- Originalität des Beitrages- Verständlichkeit der Darstellung- formelle AspekteDie Autoren, die Abstracts und Posters eingereicht haben, werdenbis Ende Januar 2020 per E-Mail informiert, ob ihr Beitrag angenommenwurde.Das Einreichen eines Abstracts und Posters ersetzt nicht dieAnmeldung als Teilnehmer zum Kongress. Für Abstract- undPoster-Einreicher gilt der reduzierte Ticketpreis "Wissenschaft undunterstützende Verbände". Der präsentierende Autor muss sich separatüber die Online-Registrierung anmelden(https://www.globalfoodsummit.com/tickets.php?lang=de).Auftritt auf der KonferenzAlle angenommenen Abstracts werden bereits vor der Konferenzonline auf der Homepage des "Global Food Summits" veröffentlicht.Zugleich werden die entsprechenden Poster zwei Tage auf der Konferenzin München, am 25. & 26. März 2020, präsentiert.Auf der Konferenz wird es eine Posterbegehung mit den Teilnehmernund eingeladenen Medien geben, währenddessen die Autoren ihre Postervorstellen und diskutieren können. Für Erstautoren von Postern undVorträgen besteht Anwesenheitspflicht. Mit einer möglichen, späterenVeröffentlichung der Abstracts und Posters in einem Sammelband zumKongress, oder anderen Publikationen, erklären sich die Autoreneinverstanden.Auf dem Kongress dürfen Fotos und Filmaufnahmen gemacht werden,auch von den Postern.Formate der Einreichung/PosterDer Postervorschlag sollte maximal DIN A0 umfassen, gerne auch alskleinerer Posterentwurf. Das fertige Poster soll dann im DINA0-Format, hochkant, angefertigt werden. Das Poster muss auf schwerentflammbaren Papier B1 (DIN 4102) gedruckt werden (FeuerrechtlicheVorschriften der Residenz München)Aufhängen und Abhängen der PosterBitte bringen Sie Ihr Poster am 25. März 2020 in der MünchnerResidenz in der Zeit von 9:00 bis 13:00 für die Posterausstellung an.Bitte entfernen Sie das Poster am 26. März in der Zeit von 17:30 bis18:30. Poster, die nicht bis 18:30 durch den/die Posterreferenten/-inselbst abgenommen wurden, werden vom Kongresspersonal entfernt undentsorgt.Der Global Food Summit 2020 erhält die uneingeschränktenNutzungsrechte zur Veröffentlichung für Bild, Schrift und Ton.Reichen Sie Ihr Abstract und Poster hier ein(https://www.globalfoodsummit.com/abstracts.php?lang=de).Der Global Food Summit bringt jährlich Experten aus Wissenschaft,Unternehmen, Verbände, Politik und Medien zusammen um zu diskutieren,wie neue Technologien die Lebenskette verändern werden. Unterstütztwird der Global Food Summit von der University of California,Berkeley, der University of Wageningen aus den Niederlanden, derTechnischen Universität München (TUM), der Deutschen Akademie derTechnikwissenschaften (acatech) und der Bayerischen Staatsregierung,vertreten durch das Cluster Ernährung. Er findet am 25. und 26. März2020 in der Münchner Residenz statt.Pressekontakt:Isabella Pfaffisabella.pfaff@globalfoodsummit.com(+49)30 21 96 05 21Friedrichstraße 171DE-10117 BerlinOriginal-Content von: Global Food Summit, übermittelt durch news aktuell